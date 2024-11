Al Teatro Kolbe di Mestre “Il malato immaginario” da Molière

Il malato immaginario, tratto da Molière, va in scena sabato 23 novembre alle 16,30 al Teatro Kolbe di Mestre in un allestimento diretto da Alberta Toninato che vede tornare in scena assieme gli allievi del Corso Senior della compagnia e scuola di teatro veneziana Bottegavaga in uno spettacolo proposto nello scorso maggio come saggio di fine anno. Il malato immaginario è una finestra sulle debolezze e le manie dell’animo umano; oltre al celebre Argante, l’ipocondriaco per antonomasia, la commedia è un capolavoro di ritratti grotteschi: dalla scaltra serva Tonina a Belinda, la moglie di Argante ipocrita e calcolatrice, dalla schiera di medici ridicoli e imbroglioni al saggio Beraldo, fratello del protagonista. La messa in scena offre l’opportunità di vedere, in una versione originale, un classico di un autore geniale che riesce a conciliare comicità irresistibile e significati profondi, che portano con sé una riflessione sui vizi e sui difetti della società ancora attuali. Ne sono interpreti Caterina Cavallari, Maristella Cerato, Maurizio Dalla Pasqua, Serena Jannicelli, Laura Naletto, Antonino Romeo, Paola Sega, Francesco Strano.