Al Teatro La Fenice di Venezia la stagione di Musikamera chiude con un omaggio a Alessandro Scarlatti nel 3OO° anniversario della morte

Martedì 4 e mercoledì 5 novembre alle ore 20.00 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice si conclude con un doppio concerto de I Bassifondi Ensemble diretto da Simone Vallerotonda la Stagione 2025 di Musikàmera. In programma la Serenata a tre voci Clori, Lidia e Filli coi violini, leuto del Sig.r A. Scarlatti (prima esecuzione moderna) in occasione del 300° anniversario della morte di Alessandro Scarlatti (1660 – 1725).

Filli: Valeria La Grotta, soprano – Clori: Gaia Petrone, contralto – Lidia: Francesca Boncompagni, soprano

Violino I: Ana Liz Ojeda – Violino II: Mayah Kadish – Viola: Pietro Meldolesi – Violoncello: Alessandro Palmeri – Clavicembalo: Andrea Coen – Liuto e direzione: Simone Vallerotonda

La famiglia Scarlatti rappresenta una delle più importanti dinastie musicali italiane. Il Deumm (Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti) ne cita ben quattordici membri, tutti legati alla musica, ma le figure centrali sono il capostipite Alessandro e suo figlio Domenico (1685-1757). Alessandro Scarlatti (1660-1725), di cui quest’anno si celebra il trecentesimo anniversario della morte, fu un protagonista assoluto del mondo operistico, sacro e cantatistico, autore di oltre 700 cantate e 66 opere. La sua produzione, pur vastissima, è sempre apprezzabile per freschezza e originalità. Egli alternava l’impegno nelle grandi opere teatrali (come Gl’inganni felici, L’Eraclea, Il Dafni) alla composizione di cantate da camera, genere più intimo e gestibile, che divenne uno dei suoi principali campi di espressione. Va considerato, poi, un cospicuo numero di “serenate” come quella in programma, genere affine alla cantata ma destinato spesso a esecuzioni private o festive. La Serenata a tre voci Clori, Lidia e Filli coi violini, leuto è una composizione vocale da camera scritta per tre voci femminili (Clori, Lidia e Filli) accompagnate da archi e liuto. L’opera presenta le caratteristiche tipiche dello stile di Scarlatti: eleganza melodica, raffinatezza armonica e vivace dialogo tra le voci, che si intrecciano in un delicato gioco pastorale. Il testo, di tono amoroso e idillico, rientra nella tradizione arcadica del tempo, con le tre pastorelle che esprimono in musica i propri sentimenti amorosi in un’atmosfera intima e poetica.

I BASSIFONDI ENSEMBLE nasce da un’idea di Simone Vallerotonda, per proporre la musica del XVII e XVIII secolo per liuto, arciliuto, tiorba e chitarra barocca, con accompagnamento del basso continuo. Tutti i più importanti liutisti e chitarristi dell’epoca, suonavano la loro musica condividendola con altri strumenti. L’esigenza di creare un comune linguaggio esecutivo e improvvisativo, spinge I Bassifondi a proporre autori meno noti del mondo degli strumenti a pizzico restituendoli nella loro autenticità. In continua evoluzione e studio, l’ensemble amplia il suo repertorio e dalla compagine originaria di trio, si propone in veste orchestrale per riportare in luce opere e oratori legati alle figure dei musicisti del passato.

