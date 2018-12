Al Teatro Verdi di Padova fine d’anno con La Cenerentola di Gioachino Rossini

Lanciare uno sguardo all’infanzia e farsi ispirare dai bambini, nell’intento di recuperare il fiabesco racchiuso nella memoria di ciascun essere umano.

Nasce così la versione di ‘Cenerentola, ossia la bontà in trionfo’ con la quale la Stagione lirica di Padova chiude il 2018. L’appuntamento è per sabato 29 dicembre alle ore 20.45 e lunedì 31, ore 20.45, al Teatro Verdi di Padova dove andrà in scena La Cenerentola la più bella fiaba in musica scritta dal grande compositore Gioachino Rossini, con regia, scene, costumi e luci di Paolo Giani Cei.

Sul podio dell’Orchestra di Padova e del Veneto il direttore Antonello Allemandi; nell’allestimento è coinvolto anche il Coro Lirico Veneto, preparato da Stefano Lovato, il direttore.

Il tenore ventitreenne spagnolo Xabier Anduaga sarà Don Ramiro, il baritono ventottenne Alessio Arduiniinterpreterà il ruolo di Dandini, ritornerà il mezzosoprano bresciano Annalisa Stroppa nei panni di Angelina, Don Magnifico sarà il basso-baritono siciliano Marco Filippo Romano. Completano il cast il soprano Irina Ioana Baiant, Clorinda, Gabriele Sagona, Alidoro e Alice Marin nel ruolo di Tisbe.

Il melodramma giocoso La Cenerentola, ossia la bontà in trionfo, composto in sole tre settimane è una delle sue opere più rappresentate di Gioachino Rossini ,di cui quest’anno si è celebrato il 150° anniversario della morte . La storia è quella della celebre Cendrillon di Perrault, con qualche modifica apportata dal librettista Jacopo Ferretti. Il lieto fine è comunque rispettato anche da Rossini: Cenerentola, ormai principessa, perdona le sorellastre e il patrigno che, commossi, la abbracciano e riconoscono che qualsiasi trono è poca cosa in confronto alla sua bontà.

L’opera, che rende omaggio alla memoria di Lucia Valentini Terrani, grande voce rossiniana, è una coproduzione con il Comune di Bassano del Grappa – Opera Festival.

I prezzi dei singoli biglietti per recita vanno da € 85 a € 28. Potranno usufruire della riduzione sul prezzo dei biglietti i gruppi superiori a 25 persone, giovani under 35 ed i dipendenti del Comune di Padova previa esibizione del badge elettronico e con diritto di acquisto di n. 2 posti per dipendente.

I biglietti si possono acquistare online oppure direttamente presso la biglietteria del Teatro Verdi (Via Livello, 32 – 35139 Padova (PD); Telefono: 049 87770213 / 8777011), aperta dal martedì al sabato 10.00/13.00 – 15.00/18.30, il giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà dalle ore 16.00.

Per informazioni:

Biglietteria Teatro Verdi: tel. 049/87770213