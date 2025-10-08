Al Toniolo di Mestre “È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2025.26”

Da venerdì 10 ottobre sono in vendita i nuovi abbonamenti per “È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2025.26”, cartellone del Teatro Toniolo di Mestre proposto dal Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi. Dal 16 ottobre iniziano, invece, le prevendite per i primi due spettacoli di Luca Bizzarri e Yoko Yamada: il primo il 15 novembre con Non hanno un (amico) dubbio, il nuovo, atteso appuntamento ispirato allo scrittore e comico dal podcast e dal libro che portano lo stesso titolo. Un progetto nato per raccontare una campagna elettorale che è diventata rapidamente un fenomeno di costume ed è passata dalla pagina scritta al mondo virtuale, fino all’incontro con il pubblico dal vivo.

Il secondo è in programma venerdì 28 novembre la veneziana d’adozione Yoko Yamada, stand-up comedian in grande ascesa nel panorama nazionale, riporta in scena tutta la sua ironia con lo spettacolo Stellina Scintillina, una riflessione, lucida ma non troppo, su alcune domande che la tengono sveglia di notte.Yoko solca l’attualità con intelligente ironia senza aver paura di dissacrare anche qualcuna delle tradizioni che consideriamo intoccabili. Sono in calendario 12 spettacoli per un totale di 16 repliche sino al 12 aprile con grandi protagonisti nazionali dell’arte della “risata”, unico, vero antidoto per trasformare miserie, tic e frustrazioni della vita quotidiana in sorrisi e leggerezza. A Mestre faranno tappa anche Ale e Franz, Marco e Pippo, Paolo Ruffini, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Nuzzo e Di Biase, Ubaldo Pantani, Marta e Gianluca, la padovana Annagaia Marchioro e Giovanni Esposito con la commedia di denuncia Benvenuti in casa Esposito. Tutti in scena con le loro nuove produzioni (ad eccezione degli spettacoli di Giacobazzi e Marta e Gianluca).

Anche quest’anno le opzioni di abbonamento prevedono due turni a posto fisso (turno A e turno B), ciascuno comprensivo di 4 spettacoli, a cui vanno aggiunti 4 spettacoli a scelta tra quelli proposti a turno libero, nell’ottica di creare un proprio cartellone personalizzato.

PREVENDITE: Biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito VIVATICKET

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00

VENDITA INTERNET: www.vivaticket.it

Anche quest’anno è confermata l’offerta TONIOLO GIOVANI con biglietti a € 2,50 per i residenti e studenti universitari nei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia fino ai 26 anni per gli spettacoli di prosa, dei comici e della musica da camera.