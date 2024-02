Al Toniolo di Mestre Lopez-Solenghi per riprendere il discorso con il loro pubblico

Arriva a Mestre Dove eravamo rimasti, spettacolo di arti varie scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la collaborazione di Giorgio Cappozzo. Le recite sono in programma venerdì 16 febbraio alle 21, sabato 17 alle 19,30 e domenica 18 alle 16,30. Sul palco il formidabile duo di intrattenitori, comici e…cantanti formato da Lopez-Solenghi sarà accompagnato dalla JAZZ COMPANY diretta dal M° Gabriele Comeglio

Dove eravamo rimasti, un titolo che ha il sapore di un invito ai tanti fedelissimi del duo a ritrovarsi e riprendere, piazza dopo piazza, il discorso sospeso con il precedente spettacolo, proporrà numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi il tutto sapientemente centellinato all’interno di un collaudatissimo format di spettacolo dal vivo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta sul palco irrinunciabile “spalla” per la cornice musicale.

L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “amici” seduti giù in platea.

Biglietti Intero € 30,00 Ridotto € 27,00 Biglietteria del Teatro 3497723552 durante gli orari di apertura. dalle 15.00 alle 19.00 tutti i giorni, escluso il lunedì.