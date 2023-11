Al Toniolo di Mestre “Uno sguardo dal ponte”, protagonista Massimo Popolizio

Massimo Popolizio, uno dei più grandi interpreti del teatro italiano, nella doppia veste di protagonista e regista di Uno sguardo dal ponte, sarà di scena, per il secondo appuntamento della stagione, dal 7 al 12 novembre al Teatro Toniolo di Mestre. Uno sguardo dal ponte trae origine da un fatto di cronaca dal quale Arthur Miller resta profondamente turbato: una torbida vicenda familiare, ambientata tra gli immigrati di Brooklyn, perfetta ed enigmatica come una tragedia greca. Ad affascinare il drammaturgo è, per sua stessa ammissione, l’«orrore di una passione che, nonostante sia contraria all’interesse dell’individuo che ne è dominato, nonostante ogni genere di avvertimento ch’egli riceve, e nonostante perfino ch’essa distrugga i suoi principi morali, continua ad aumentare il suo potere su di lui fino a distruggerlo».

«Tutta l’azione è un lungo flash-back – spiega Massimo Popolizio –, Eddie Carbone, il protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto. Per me è una magnifica occasione per mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia molto a una sceneggiatura cinematografica, e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Alla luce di tutto il materiale che questo testo ha potuto generare dal 1955 (anno della sua prima rappresentazione) a oggi, cioè film, fotografie, serie televisive credo possa essere interessante e “divertente” una versione teatrale che tenga presente tutti questi “figli”. Una grande storia… raccontata come un film… ma a teatro. Con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film». Accanto a Popolizio, in una produzione Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma-Teatro Nazionale / Emilia Romagna Teatro ERT-Teatro Nazionale, troviamo Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Gabriele Brunelli, Adriano Exacoustos. Venerdì 10 novembre alle ore 18.00 al Teatro Toniolo incontro pubblico con Massimo Popolizio. Lo spettacolo si replica tutti i giorni con inizio alle 19,30, ad eccezione di venerdì 10 quando va in scena alle 21 e di domenica 12 quando inizia alle 16,30.