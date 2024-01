Al Toniolo di Mestre “Uomo e galantuomo”, fra i primi successi di Eduardo

Prosegue la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con il circuito Arteven. Il 2024 si apre con un classico del teatro napoletano, Uomo e Galantuomo, portato in scena dal 12 al 14 gennaio. Uomo e Galantuomo è il primo testo in tre atti scritto da Eduardo De Filippo. Ospitata dal ricco e giovane Don Alberto De Simone, la sgangherata compagnia di attori “L’eclettica”, capitanata da Gennaro De Sia, prova un nuovo spettacolo drammatico per riscattarsi dei fiaschi delle precedenti rappresentazioni. Proverbiale la scena delle prove di “Mala nova” di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina di tutti i colori. Le “prove” sono interrotte dall’irruzione di Salvatore, fratello di Viola, attrice che aspetta un figlio da Gennaro, e che vuole costringere l’uomo ad agire da galantuomo sposandola Poi gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera. La commedia offre allo spettatore una serie di episodi irresistibilmente comici. Geppy Gleijeses (qui Gennaro De Sia), allievo di Eduardo, è alla settima interpretazione delle opere del Maestro. Lorenzo Gleijeses (qui Alberto De Stefano), allievo prediletto di Eugenio Barba, ha già interpretato con grande successo Luigi Strada in “Ditegli sempre di sì” con la regia del padre. Ernesto Mahieux, David di Donatello per “L’imbalsamatore” di Matteo Garrone, sarà il Conte Tolentano. Al loro fianco . Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino Curcione, Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Salvatore Felaco, Brunella De Feudis. La regia è di Armando Pugliese .