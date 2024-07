Al Venice Open Stage Fondamenta Zero apre la sezione Fermenti

Prosegue in Campazzo San Sebastiano a Venezia la 12a edizione del Venice Open Stage. Per l’ottavo anno consecutivo, il festival organizza la sezione Fermenti, composta da tre spettacoli di giovani professioniste/i delle arti performative selezionati tramite bando. Obiettivo del Festival è dare così visibilità ai loro spettacoli e creare un punto d’incontro tra artisti e operatori teatrali, al fine di creare opportunità di crescita e distribuzione. Ad aprire la sezione Fermenti, venerdì 5 luglio alle 21,45 , sarà Fondamenta Zero con Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto; soggetto e regia di Claudia Manuelli, dramaturg Emilia Scatigno, in scena Oscar Bettini, Claudia Manuelli, e Paolo Tosin. Lo spettacolo, liberamente ispirato a riferimenti tratti dalla realtà del mondo dell’infanzia, cerca di creare undialogo attivo con il pubblico, con lo scopo di modificare e stupire il presente. Si prosegue sabato 6 luglio con Before Night Falls di Daniela Delerci , coreografa e danzatrice che si addentra nel complesso panorama della mascolinità, intraprendendo un’indagine approfondita che vuol andare oltre le definizioni convenzionali. A chiudere la sezione Fermenti , domenica 7 luglio, sarà Oἶδα / Oida un rito musicale teatrale di Progetto Amunì. Si tratta di uno uno spettacolo che usa come pretesto Le Baccanti di Euripide per rivalorizzare i riti contemporanei che attraversiamo: un concerto, uno spettacolo, un dance – floor un rave. Ingresso gratuito su prenotazione ai numeri +393278855509 e +393456105044.