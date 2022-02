È ventosa e gelida Berlino, quando comincia questo 72° Festival del Cinema, dal 10 al 20 febbraio 2022, sotto un sole che brilla ma non scalda.

Dopo la versione solo on line dello scorso anno, “stile pandemia”, si ritorna in sala ma un certo gelo, non quello atmosferico, è tangibile anche al chiuso. Severissimi i controlli, tutti rigorosamente con green pass “2G” (che significa ammessi solo vaccinati o guariti, nessun altro) e ciononostante ogni giorno un tampone rapido, non importa se uno sia vaccinato quante volte o se sia guarito. Una cautela che appare davvero esagerata, se non fosse che qui arrivano persone da tutto il mondo o quasi, con chissà quale tipo di immunizzazione.

Freddo sullo sfarzoso Friedrischstadt Palast, con tutti gli spettatori mascherati con la solida FFP2, così come nel quartier generale del Festival, la moderna Potsdamer Platz, e l’area intorno. Questa parte di città è rinata vent’anni fa dalle ceneri del muro e quasi tutta riprogettata da Renzo Piano nell’ormai lontano 1999. Il vastissimo centro commerciale interrato Arkaden è chiuso da mesi: per un grande e moderno rinnovamento, si dice, riapriranno nel 2022, si dice, ma ancora è chiuso. Gelido è anche il “tappeto rosso”, circondato da un perfetto labirinto rosso, che tiene il pubblico lontano dalla striscia dove sfilano, praticamente soli, i divi e i famosi e famosetti del grande e piccolo schermo.

Il pubblico è dimezzato nelle sale, grazie anche a una rigorosa assegnazione dei posti rispettosa del distanziamento: un posto sì e un no. Il grandioso Berlinale Palast, anch’esso firmato da Renzo Piano, fa una strana impressione, così mezzo vuoto, con i suoi pannelli in legno di ciliegio come nell’Auditorium del Lingotto di Torino (del 1994) ma un po’ più grande (1631 posti contro 1901). Eppure bello lo stesso forse perché, appunto, mi fa ricordare casa.

E qualcosa di casa ce l’ha anche il direttore artistico del Festival, il cinquantunenne Carlo Chatrian, torinese (o meglio: valdostano di Torgnon) che dopo infiniti giri è approdato alla Berlinale nel 2020, quando l’”emergenza corona” si stava appena affacciando. Chatrian ha dunque sperimentato improvvisi e drastici cambiamenti e ne ha dovuto affrontare le criticità. Ora dice di sentirsi “guardiano di uno spazio a rischio di estinzione” ma che vedere un film in sala può ancora “rafforzare la funzione sociale del cinema”.

E se in genere i film ci fanno “viaggiare oltre i confini”, quest’anno saranno rappresentate un po’ meno nazioni, ma i film sono più o meno tutti – spiega Chatrian – “su una stessa lunghezza d’onda” ossia storie d’amore: amore folle improbabile, inatteso, intossicato ma che, nonostante le diverse situazioni, è profondo.

Certo sarà impossibile raccontare qualcosa di tutti i film, sono più di quattrocento. Ma si farà il possibile per dare il meglio di ciò che si riuscirà a vedere.