Al via a Cavallino Treporti (ve) la 4a edizione del Festival “La Piazza delle Arti”

Dal 16 gennaio al 17 maggio Cavallino-Treporti ospita la quarta edizione del Festival La Piazza delle Arti, rassegna di teatro, danza e arti performative promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Cavallino-Treporti.

Il Festival nasce dalla collaborazione tra il Comune, il circuito Arteven e l’Accademia Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative di Asolo (Tv). Anche questa edizione del Festival, articolata in due programmazioni, una serale e un’altra dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni denominata Generazione a-Z, affiancherà a grandi protagonisti della scena teatrale italiana nuove produzioni e percorsi di partecipazione e formazione rivolti alla comunità.

Il cartellone serale ospitato nella Sala Teatro di Ca’ Savio propone un itinerario che attraversa la grande drammaturgia, il teatro popolare, la ricerca contemporanea e i nuovi linguaggi performativi.

Accanto a artisti di primo piano della scena nazionale (Paolo Hendel, Leonardo Manera con Homo modernus, ed Elena Bucci a fianco di Marco Sgrosso in Risate di gioia) il Festival presenta quattro prime nazionali, a Cavallino-Treporti, firmate dall’Accademia Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative (Girotondo, ErotiCaos, L’inganno di Shakespeare, Perpetuapax!), un’anteprima nazionale (Fradeo sol, comare luna de Il Satiro Teatro APS) e una prima regionale (Anticorpi XL, performance di danza urbana ambientata nella laguna). Completano il programma ’Na longa e ’na curta di Moira Mion, che apre il cartellone venerdì 16 gennaio alle 21, e Il campiello di Carlo Goldoni, nell’allestimento del Piccolo Teatro Città di Chioggia.

Moira Mion Paolo Hendel

La programmazione di Generazione α-Z sarà, invece aperta da Come Sorelle della Compagnia Teatrale Mattioli, che affronta il tema della Shoah attraverso lo sguardo dei bambini e proporrà anche due spettacoli candidati al Premio Arteven Pierluca Donin, ovvero Il mago di Oz di Fondazione AIDA e Il libro della giungla del Gruppo Panta Rei.

«A Cavallino Treporti, tre sono i porti aperti al pubblico dello spettacolo dal vivo, la grande drammaturgia classica, il teatro contemporaneo, il teatro per ragazzi» ha dichiarato Giancarlo Marinelli, direttore di Arteven, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival. «La Piazza delle Arti vuole essere un luogo, dove grandi artisti, giovani interpreti e bambini possano sentirsi parte di una stessa comunità culturale – ha affermato, poi, il maestro e pedagogo Alessio Nardin, direttore artistico della manifestazione – Per questo ho voluto riunire grandi artisti nazionali, volti noti dello spettacolo ma in vesti inedite e un ciclo di grandi drammaturghi classici del teatro (da Shakespeare a Schnitzler)».

Il programma completo è disponibile su www.comune.cavallinotreporti.ve.it e www.arteven.it

Biglietti acquistabili presso la biglietteria il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio, oppure in prevendita online tramite il circuito vivaticket.com



Per informazioni: 338 9581964 – kalamburteatro@gmail.com



