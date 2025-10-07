Al via a Città della Pieve il corso sul tema “Il ruolo della musica nella società” curato da “Le Muse”

Prosegue anche per l’anno accademico 2025-26 la collaborazione dell’associazione Le Muse di Perugia affiliata al Cinit con la Libera Università della Pieve. In questo nuovo ciclo di conferenze con proiezioni sul tema Il ruolo della musica nella società Claudia Aliotta, docente di discipline musicali, compositrice e giornalista, continuerà il percorso intrapreso negli ultimi tre anni. Il filo conduttore sarà sempre l’elemento musicale con la sua forza poetica e narrativa, ma le pellicole selezionate stavolta saranno incentrate su tematiche legate alla sfera sociale e alle relazioni interpersonali.

Si inizia giovedì 9 ottobre alle 15,30 presso la sede della Libera Università della Pieve a Palazzo della Corgna (Città della Pieve) discutendo del film Crescendo – Make Music not War (2020) di Dror Zahavi: l’opera sarà introdotta da una breve sinossi di Claudia Aliotta che proporrà poi una selezione di scene rendendo possibile la comprensione degli eventi e del valore artistico delle sequenze più importanti con dibattito finale.

L’intento del corso è, infatti, mettere in luce il ruolo e l’impatto che le pratiche musicali possono avere sulle persone, sia attraverso istituzioni ed eventi, sia mediante esperienze individuali di vario tipo. Nelle opere analizzate il linguaggio musicale gioca un ruolo da protagonista, a livello sia comunicativo che narrativo, per mettere in evidenza la sua capacità di svelare il mondo interiore, essere strumento di riscatto, formazione, crescita e guarigione.

Sempre a Palazzo Corgna si svolgeranno con inizio alle 15,30 i successivi incontri: con la consueta formula saranno analizzati i film Quartet (2012) di Dustin Hoffmann (giovedì 16 ottobre), Coda – I segni del cuore (2022) di Sian Heder (giovedì 30 ottobre) e El Sistema (2018) di Maria Stodtmeier e Paul Smaczny (giovedì 5 novembre). L’ultimo film in calendario viene proposto a 50 anni dalla nascita del modello didattico musicale, ideato e promosso in Venezuela da José Antonio Abreu.