Prenderà il via mercoledì 18 ottobre e si concluderà il 6 dicembre il cineforum autunnale organizzato dai circoli Nuova Presenza di S. Teresa di Riva e Banca del Tempo di Alì Terme., entrambi affiliati al CINIT- Cineforum Italiano . Le proiezioni avranno luogo, come di consueto, al Cinema Vittoria di Alì Terme e si articoleranno su due giornate: ogni mercoledì le proiezioni saranno tre (ore 15.00, 18.00, 21.00) mentre il giorno successivo, due (ore 15.00 e 17.30). Novità di questa ripresa autunnale la possibilità di assistere al film in lingua originale con i sottotitoli in italiano alle proiezioni delle 15.00 sia di mercoledì che di giovedì. . Film inaugurale della rassegna Un divano a Tunisi , commedia franco-tunisina con Golshifteh Farahani attrice protagonista: il film ha vinto il Premio del Pubblico alle Giornate degli Autori di Venezia 2019. Oltre ai circoli del CINIT hanno dato il loro contributo per l’organizzazione della rassegna anche il C.S.C., l’ANEC Sicilia e la famiglia De Luca proprietaria della struttura aliese. Come già accaduto negli ultimi anni, la direzione del Cinema Vittoria ha stipulato una convenzione con gli Istituti Superiori di Taormina, Furci Siculo e Santa Teresa di Riva per consentire agli studenti interessati l’accesso alle proiezioni ad un prezzo ridotto: per quest’ultimi sono previsti anche crediti formativi e la possibilità di mettersi in gioco come recensori partecipando con i loro elaborati al concorso indetto dal CINIT-Cineforum Italiuano che mette in palio il soggiorno alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. In cartellone anche due film protagonisti dell’ultima kermesse lagunare ovvero Comandante (film inaugurale della Mostra) e Io Capitano, premiato col Leone d’argento per la migliore regia, quella di Matteo Garrone.