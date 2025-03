Al via a Treviso la seconda edizione del Laboratorio di critica cinematografica

A partire da inizio aprile, Cineforum Labirinto organizza per il secondo anno a Treviso un percorso teorico e laboratoriale di introduzione alla critica cinematografica che avrà l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti fondamentali per la redazione di recensioni e articoli dedicati alla Settima Arte.

Dopo una fase introduttiva in cui verranno affrontate le nozioni di base dell’analisi critica di un materiale audiovisivo, il laboratorio proseguirà con esercitazioni pratiche che, mediante l’assegnazione di film da analizzare, consentiranno ai partecipanti di confrontarsi con la scrittura di articoli e recensioni.

Il percorso prevede la pubblicazione nel sito web di Cineforum Labirinto di una selezione delle recensioni redatte dai partecipanti, ai quali verrà inoltre data la possibilità di collaborare con la rivista on line www.nonsolocinema.com in qualità di inviati alla prossima edizione dell’Edera Film Festival, in programma a Treviso nell’estate del 2025.

L’iniziativa, ideata e curata dalla docente Paola Brunetta, si articola in 4 incontri che si terranno di martedì, a cadenza bisettimanale, dalle ore 20:30 alle ore 22:30, a partire da martedì 8 aprile 2025, presso il Teatro La Stanza, situato in via Pescatori n. 23, a Treviso, fino ad esaurimento posti.

La quota di iscrizione al laboratorio, pari a 130 euro, comprende:

• 4 lezioni in presenza;

• correzione individuale delle recensioni dei film assegnati;

• pubblicazione di una selezione delle recensioni redatte dai partecipanti sul sito web di Cineforum Labirinto;

• accredito per la prossima edizione dell’Edera Film Festival;

• possibilità di collaborare con la rivista on line www.nonsolocinema.com in qualità di inviati all’Edera Film Festival 2025.

Per info e iscrizioni: Scrivere di cinema / Laboratorio di critica cinematografica.