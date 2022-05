Al via dal 27 maggio la prevendita dei biglietti per la Biennale Teatro

Da venerdì 27 maggio alle ore 15.00, si possono acquistare i biglietti per gli spettacoli del 50. Festival Internazionale del Teatro ( 24 giugno > 3 luglio) diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte) e promosso e organizzato dalla Biennale di Venezia. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili on line all’indirizzo www.labiennale.org e, durante il festival, un’ora prima degli spettacoli presso la biglietteria dedicata all’Arsenale, nel punto vendita della Biennale a Ca’Giustinian (orario 10-17), e negli Infopoints della Biennale Arte ai Giardini e all’Arsenale (orari mostra). Fra le offerte: il biglietto Biennale Arte/Biennale Teatro, comprensivo di un ingresso alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte e uno spettacolo del 50. Festival Internazionale del Teatro al prezzo unico di 35 euro (anziché 45); Late Hour Scratching Poetry, l’appuntamento “fuori orario” della Biennale Teatro con readings dai testi di Alda Merini e dj-set, che si potrà vedere in due modalità: gratuitamente con il biglietto dell’ultimo spettacolo o singolarmente al prezzo speciale di 10 euro (comprensivo di un drink/consumazione).Sono Asia Argento (che inaugura), Sonia Begamasco (che chiuderà), Galatea Ranzi alla guida di tante giovani attrici del nostro teatro, le voci scelte dai Direttori Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte) per rendere omaggio alla poetessa e scrittrice Alda Merini (1931-2009). Ogni sera dopo l’ultimo spettacolo, per tutta la durata del Festival, gli spazi esterni dell’Arsenale ospiteranno un reading di alcuni dei più celebri testi di Alda Merini, primo tra tutti La pazza della porta accanto. Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio tra le parole Demetrio Castellucci, con i suoi paesaggi sonori elettronici e djset. Fra i tanti nomi importanti, ospiti del 50. Festival Internazionale del Teatro,in evidenza Christiane Jatahy, Leone d’oro alla carriera, Samira Elagoz, Leone d’argento, Milo Rau, Caden Mason e Jemma Nelson del Big Art Group, Yana Ross, la compagnia Belova/Iacobelli, i Peeping Tom, Daria Deflorian e Antonio Tagliarini.

Tutte le informazioni all’indirizzo www.labiennale.org