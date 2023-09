Gli Aghetti Bruni sono una compagnia di improvvisazione teatrale nata a Padova nell’estate del 2017. Dopo oltre 10 anni di esperienze teatrali, sia in Italia che all’estero, e di formazione con docenti italiani e internazionali decidono di dare vita all’attuale compagnia per esplorare le infinite possibilità offerte da questa arte. Nel corso degli anni hanno calcato svariati palchi d’Italia, spaziando da intimi showcase casalinghi a spettacoli in teatri gremiti (tra cui l’Anfiteatro del Venda). Dal divertimento imprevedibile di “Scarabocchi” alle emozioni de “L’Appartamento”, dal colorato delirio di “GONG”! alle canzoni improvvisate di “Canzonissimissima”, la proposta di spettacoli degli Aghetti Bruni è adatta a ogni situazione ed è in continuo aggiornamento: spettacoli veloci, audaci e sorprendenti in cui il pubblico è parte integrante e viene continuamente stimolato, stuzzicato e chiamato in causa dagli attori.

L’improvvisazione teatrale è una forma di teatro dove gli attori non seguono un copione definito, ma inventano il testo improvvisando estemporaneamente. La caratteristica di questo stile è prendere un’idea, un suggerimento, un pensiero del pubblico e trasformarlo in una storia, piccola o grande, ma sempre e comunque unica e irripetibile. Il risultato sono spettacoli esilaranti, imprevedibili e ricchi di emozioni. È un’arte, una disciplina ma soprattutto un mezzo di comunicazione capace di abbattere barriere e creare un ambiente sicuro e positivo a qualsiasi età ci si approcci. Può rappresentare un accessorio molto importante per formare una mentalità elastica, aperta, inclusiva e predisposta al rispetto reciproco e all’assenza di giudizio verso il prossimo.

Dalla stagione 2022/23 la compagnia Aghetti Bruni ha aperto una scuola di improvvisazione a Mirano (VE) per formare nuove generazioni di improvvisatori e far conoscere a un pubblico sempre più vasto la magia dell’improvvisazione. Un corso di improvvisazione non è solo “teatro senza testo”, è un’esperienza tanto intima quanto esilarante, capace di creare legami tra persone che decidono di fidarsi e tuffarsi insieme nel vuoto, ma con la consapevolezza di avere sempre qualcuno pronto a salvarti. Nella prossima stagione la classe dell’anno scorso proseguirà il proprio percorso di crescita e un gruppo di nuovi curiosi inizierà a muovere i primi passi in questa disciplina. Le lezioni di prova gratuite si terranno nella sala teatro del patronato di Vetrego, a Mirano, il 26 e 27 settembre 2023, alle ore 20.30: non è richiesta alcuna esperienza, solo tanta voglia di ridere, divertirsi e mettersi in gioco in compagnia. Non è necessario prendere parte a entrambe le lezioni, ma i posti sono limitati, quindi è necessario effettuare la prenotazione. La prenotazione alla lezione di prova non comporta alcun tipo di obbligo di iscrizione al corso vero e proprio, che inizia la prima settimana di ottobre.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: corsi@aghettibruni.it | 347 5253790