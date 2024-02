Al via il 1° ciclo del Cineforum ad Alì Terme

Prenderà il via giovedì 8 febbraio una nuova rassegna di film di qualità, organizzata dai circoli Nuova Presenza di Santa Teresa di Riva e Banca del Tempo di Alì Terme, affiliati al CINIT Cineforum Italiano, con la collaborazione del Cine Vittoria di Alì Terme. Sei film, che saranno proiettati ogni giovedì fino al 14 marzo con tre spettacoli a disposizione ovvero alle 17, alle 19 ed alle 21. Film d’apertura Coup de Chance, il cinquantesimo di Woody Allen, ambientato a Parigi, in cui il maestro torna su tematiche a lui care, dinamiche di coppia e influenza del fato nelle nostre vite. Cartellone che si completa con due film sulla Shoah, uno trattato in chiave storico-documentaristico e l’altra vista dagli occhi dei bambini e con toni più da commedia; il film vincitore del Leone d’oro a Venezia nel 2021 La scelta di Anne – L’évenément circa le difficoltà che le donne in Francia dovevano affrontare negli anni ’60 in caso di volontà di interrompere la gravidanza; Il Premio della Giuria a Cannes 2023 Foglie al vento del maestro Aki Kaurismaki sull’incontro di due solitudini che tentano di riconciliarsi con la vita e, per concludere, Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, un omaggio al cinema del dopoguerra legato alle vicende di una giovane aspirante attrice in una particolare notte romana, la stessa salita alla ribalta per l’omicidio di Wilma Montesi. Il 2024 è per il circolo Nuova Presenza il 48° anno di attività, per la Banca del Tempo il 20°.