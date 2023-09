Al via il 28 settembre il 4°Cittadella GeoFilmFestival nel segno dell’ambientalismo

A Cittadella (Pd) giovedì 28 settembre serata inaugurale del GeOFF, la manifestazione concorso organizzata dall’ Associazione Officina delle Idee con il patrocinio e sostegno , fra gli altri, anche del Cinit Cineforum Italiano. Il GeOFF assegna il Premio Internazionale di Cinematografia “The Golden Earth”. Nell’arco delle dieci serate in programma sino a settembre del 2024 saranno proiettati ben 40 film/corti appositamente selezionati che racconteranno i tanti aspetti e le mille sfaccettature del mondo green tra spunti, idee, provocazioni, suggestioni e occasioni per riflettere su temi di grande attualità legati all’inquinamento atmosferico, al consumo di suolo, allo spreco delle risorse, Le opere in concorso affrontano e sviluppano temi al centro di confronti a volte aspri: il nuovo modo di concepire l’energia, il bisogno di modificare stili di vita che hanno compromesso il nostro pianeta e la necessità di ritrovare un equilibrio con la natura. E ovviamente molto altro ancora.

Tutte le proiezioni si terranno a Cittadella in Torre di Malta ogni ultimo giovedì del mese. Queste le date:

Per il 2023 il 28 settembre, il 30 novembre 2023 e il 28 dicembre 2023.

Per il 2024 il 25 gennaio e poi a seguire 29 febbraio, 28 marzo, 25 aprile, 30 maggio, 27 giugno e 29 agosto.

Serata di Gala e premiazioni: 26 Settembre 2024.

Gli spettatori potranno esprimere il loro parere sui film votando direttamente in sala, grazie a VOTAPP, applicazione, disponibile per smartphone Android e Ios, realizzata dagli studenti dell’Istituto Tecnico Barsanti di Castelfranco Veneto in esclusiva per il GeOFF.