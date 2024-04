Al via il 33° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, a Milano e online su MyMovies

Si terrà a Milano e in streaming su MyMovies dal 3 al 12 maggio la 33ª edizione del Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina – FESCAAAL 2024 e come accade da oltre vent’anni, anche in questa edizione sarà assegnato il Premio Cinit a un cortometraggio africano dal particolare valore educativo. La programmazione prenderà il via venerdì 3 maggio con la Cerimonia d’apertura che sarà ospitata nel Cinema Godard di Fondazione Prada. A inaugurare il festival sarà il film Fremont di Babak Jalali, scritto con Carolina Cavalli. Nel cast una giovane rifugiata afghana per la prima volta sullo schermo, Anaita Wali Zada, e una delle star attualmente più richieste a Hollywood, l’attore americano Jeremy Allen White.

10 giorni di proiezioni, 42 film di cui 20 prime italiane e 2 prime mondiali, una tavola rotonda, incontri con gli autori, eventi speciali sul cinema e le culture dei 3 continenti che si terranno nei seguenti cinema: Cinema Godard della Fondazione Prada, Cineteca Milano Arlecchino, Cineteca Milano MIC e Auditorium San Fedele. 9 giorni di proiezioni online di ben 29 film del festival grazie alla potenziata partnership con MyMovies.

“L’immagine e il claim di questa 33ª edizione – dichiarano le direttrici artistiche Annamaria Gallone e Alessandra Speciale – si ispirano al numero 3, ai 3 continenti che da 33 edizioni scendono in campo a Milano con alcune tra le migliori produzioni cinematografiche recenti, ma anche alla simbologia del numero perfetto, il 3, che ci comunica armonia e senso di unità in un momento storico così conflittuale e divisivo”.

Quest’anno presiederà la Giuria Internazionale del FESCAAAL, un grande maestro del cinema internazionale, il pluripremiato regista filippino Lav Diaz. Lo affiancheranno il regista iraniano Ali Asgari e la distributrice italiana Anastasia Plazzotta per assegnare il PREMIO COMUNE DI MILANO al Miglior film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo. Per il secondo anno, grazie alla collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, una Giuria composta da tre critici cinematografici attribuirà il Premio della Critica – SNCCI al Miglior Film del Concorso Extr’A. Il premio è offerto quest’anno da un nuovo partner del FESCAAAL la fondazione Terre des Hommes Italia. La stessa giuria attribuirà anche il Premio al Miglior Cortometraggio Africano.

Premi speciali: Premio Città di Milano al film più votato dal pubblico; Premio CINIT che consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia ed è assegnato a un cortometraggio africano con valore educativo; Premio ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) che consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia ed è assegnato da una giuria ACEC a un lungometraggio in concorso; Premio Multimedia San Paolo che consiste nell’acquisizione dei diritti home-video in Italia di un cortometraggio africano; Premio Terres des Hommes – Italia assegnato al miglior film del festival che promuove i diritti di bambini, bambine e adolescenti.

Sei le sezioni della programmazione cinematografica: Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo (un’accurata selezione di 9 film selezionati tra le ultime produzioni di fiction e documentari provenienti dai 3 continenti), Concorso Cortometraggi Africani (che ospita i migliori film brevi fiction o documentari realizzati da giovani registi provenienti da tutta l’Africa e dalla diaspora), Concorso Extr’A (dedicato ai film di registi italiani o stranieri residenti in Italia con l’intento di raccontare un’Italia che si fa interprete della diversità culturale), Sezione Flash (che raccoglie i film/evento del Festival), E tutti ridono… (la sezione più pop del festival dedicata alle commedie provenienti dai 3 continenti) e Omaggio a Lav Diaz (in occasione della presenza del maestro filippino in Giuria, saranno presentati tre film scelti tra i suoi maggiori successi).

Tra gli eventi extra-cinematografici torna per la settima edizione Africa Talks, un appuntamento annuale che l’Associazione COE organizza nell’ambito del FESCAAAL in collaborazione con la Fondazione Edu, una fondazione nata per promuovere la formazione universitaria in Africa. Il format prevede una tavola rotonda seguita da un film a tema per approfondire gli aspetti più contemporanei e promettenti di un continente in trasformazione. Quest’anno Africa Talks sarà dedicato per la seconda volta all’industria culturale e creativa in Africa con un focus sulle arti visive.

Dal 6 all’11 maggio 2024 avrà luogo anche la 5ª edizione del MiWorld Young Film Festival – MiWY, Cinema & Interculture for Schools, il primo e unico festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato alla conoscenza delle cinematografie e delle culture di Africa, Asia e America Latina e alla promozione di percorsi di Educazione alla cittadinanza globale. MiWY si svolgerà da lunedì 6 a sabato 11 maggio in sala a Milano e in modalità online su MyMovies.

Ulteriori informazioni, aggiornamenti e anticipazioni sul 33° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina e sulla 5° MiWY sono disponibili ai seguenti indirizzi:

www.fescaaal.org

www.miwy.org

email: festival@coeweb.org