Al via il 34° Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina a Milano e online su Mymovies

Prende il via oggi, venerdì 21 marzo, la 34ª edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – FESCAAAL, che sarà inaugurata ufficialmente al Cinema Godard della Fondazione Prada con l’anteprima italiana di La Cocina, alla presenza del regista Alonso Ruizpalacios. Interpretato da Rooney Mara (Il diavolo veste Prada, Carol) e dal talento messicano Raúl Briones, La Cocina è un vorticoso ed emozionante adattamento dell’opera teatrale The Kitchen di Arnold Wesker. Il film ci trascina dietro le frenetiche quinte di un ristorante di Manhattan, animato da personale multietnico proveniente da ogni angolo del mondo. Quando alla cassa mancano dei soldi, tutto lo staff – in gran parte migranti senza documenti – finisce sotto indagine. Pedro, sognatore e testa calda, è il principale sospettato. Follemente innamorato di Julia, una cameriera americana, desidera costruire con lei un legame più solido. Ma una rivelazione sconvolgente da parte di Julia lo spingerà a gesti estremi proprio nel momento più caotico e delirante della giornata: l’ora di punta in uno dei ristoranti più affollati del centro di New York.

La 34° edizione del FESCAAAL segna l’inizio di una collaborazione tra COE ETS e la Fondazione Terre des Hommes Italia, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la proposta culturale, l’attenzione a bambini, bambine, adolescenti e giovani e il coinvolgimento del territorio.

L’inizio del festival è anticipato giovedì 20 marzo alle 18:30 da un evento speciale organizzato in collaborazione con ENI (main sponsor del FESCAAAL) dal titolo “Un documentario d’impresa: Oduroh. Eni, il cinema e l’Africa” seguito dalla proiezione del cortometraggio Oduroh, di G. Bovay (1964), e dalla proiezione, in anteprima nazionale, del film Searching for Amani, di D. Aroko, N. Gormley (Kenya/USA, 2024).

10 giorni di proiezioni, 44 film di cui 25 prime italiane e 1 prima mondiale, tavole rotonde, incontri con gli autori, eventi speciali sul cinema e le culture dei 3 continenti che si terranno nelle seguenti location: Cinema Godard di Fondazione Prada, Cineteca Milano Arlecchino,Auditorium San Fedele, Festival Center. 9 giorni di proiezioni online grazie alla partnership con MYmovies.

Un programma articolato in 7 sezioni: Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo (Fiction e Documentari), Concorso Cortometraggi Africani, Concorso Extr’A riservato a film italiani che si confrontano con altre culture; Sezione Flash con anteprime e film evento; Sezione “E tutti ridono…” riservata alle migliori commedie dai tre continenti, Sezione Fuoriconcorso e Omaggio a Alonso Ruizpalacios in collaborazione con Fondazione Prada.

Quest’anno la Giuria del Concorso Lungometraggi “Finestre sul Mondo” sarà presieduta dalla regista Pia Marais, affiancata dalla regista e sceneggiatrice Carolina Cavalli e il regista e artista visuale Scandar Copti, per assegnare il Premio al Miglior film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo. Per il terzo anno, grazie alla collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, una Giuria composta dai tre critici cinematografici attribuirà il Premio della Critica – SNCCI al Miglior Film del Concorso Extr’A. Il premio è offerto dalla Fondazione Terre des Hommes Italia. La stessa giuria attribuirà anche il Premio al Miglior Cortometraggio Africano.

Il festival assegna anche premi paralleli: Premio Città di Milano al film più votato dal pubblico, Premio Terre des Hommes Italia – Visioni future al miglior film del festival che promuove i diritti di bambini, bambine e adolescenti, Premio CINIT, Premio ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), Premio Multimedia San Paolo/Telenova Award, Premio della giuria universitaria che sarà assegnato da studenti under 30 provenienti da diversi atenei milanesi a lungometraggio in concorso.