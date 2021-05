L’edizione 2021 del Festival Internazionale di Cortometraggio “Corti in Cortile – Il Cinema in breve”, giunto al 13° appuntamento , si svolgerà a Catania, dal 15 al 19 settembre. Presidente della manifestazione è Alessandra Polizzi , segretaria organizzativa Stella Scarafoni.

La direzione artistica è affidata a Davide Catalano.Scadrà il prossimo 21 luglio il bando relativo al Concorso dei cortometraggi per l’ammissione alla prossima edzione del Festival : possono partecipare registi, produttori e sceneggiatori italiani e stranieri, che dovranno inviare la propria opera, della lunghezza massima di 16 minuti, titoli compresi, attraverso la piattaforma Filmfreeway,all’indirizzo https://filmfreeway.com/cortiincortile. “Anche questa tredicesima edizione sarà condotta dalla giornalista Simona Pulvirenti – dichiara Davide Catalano – insieme alla proiezione di corti che parteciperanno alla selezione del concorso, abbiamo organizzato una serie di eventi collaterali che spaziano da sezioni competitive a iniziative di confronto e dibattito culturale, che si svolgeranno nell’arco delle cinque giornate del Festival”.

Novità di quest’anno la sezione dedicata ai “Corti Teatrali”, il cui vincitore riceverà come premio il finanziamento per la realizzazione di un corto cinematografico, grazie al progetto creativo finanziato da Sicilgrassi. E poi le tradizionali sezioni in cui si articola da anni il festival con a fianco tra parentesi il nome di curatori : “Cortometraggi scolastici”( Pina Arena), “Corti Horror” (Davide Magini), “Corti LGBT” (Paolo Patané ed Emanuele Liotta), “Cortometraggi Siciliani” (Beppe Manno), “Cortometraggi asiatici” e “Corti di Animazione” (Emanuele Rauco), “Cinema e Ambiente” (Virginia Parisi e Fabrizio Licciardello), “Cinema e Psichiatria” (Totò Calì), “Cineturismo” (Elena Granata),“Corti Sperimentali” ( Salvo Cuccia), “Immaginario non Immaginario” (Davide Bennato), “Cinema e Giornalismo” (Ivan Scinardo,), “Cinema Donna” ( Manuela Tempesta), dedicata ai cortometraggi diretti e interpretati da donne.

Sono in programma anche Masterclass sul cinema d’autore,il convegno sul Cineturismo Workshop Filmmaking, a cura di Cateno Piazza e Davide Catalano e il Salotto Cinematografico, dove si incontreranno registi, attori, produttori e rappresentanti delle Istituzioni”L’ambizione mia e della nostra associazione culturale, unite all’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, retto di Barbara Mirabella è quella di aumentare ulteriormente il livello qualitativo, allargando la rete di collaborazioni con gemellaggi tra Festival nazionali e internazionali di prima fascia e le relative figure professionali a essi legate.– conclude il direttore artistico Davide Catalano – Puntiamo dunque a una credibilità e a un respiro sempre più ampi: fin dall’inizio, infatti, “Corti in Cortile – Il Cinema in breve” ha avuto l’obiettivo di generare un forte impatto culturale, sociale, educativo, artistico, turistico ed economico per Catania e per tutta la Sicilia. Ora è il momento di rivolgere lo sguardo al territorio nazionale e internazionale” Il Festival, sarà realizzato anche grazie alla collaborazione della financial manager Sonia Giacometti.

