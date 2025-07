Al via il Gallio Film Festival ,in concorso le opere di registi al primo lungometraggio

La 28a edizione del Gallio Film Festival si terrà da sabato 19 a sabato 26 luglio 2025 a Gallio (Vicenza) presso il cinema Cineghel (via XI Febbraio, 15) con, a concorso, i film di registi che affrontano la loro prima esperienza di lungometraggio. Da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto andranno in scena le opere prime e seconde Internazionali (fuori concorso), in una sezione dal titolo “Storie dell’altro cinema”. Un’edizione all’insegna di nuove opere prime italiane con tredici film a concorso e altri nove nella seconda settimana, per apprezzare la regia dei talenti stranieri. Le tematiche delle proiezioni, come di consueto, sono varie e spaziano tra contesti e situazioni differenti tra loro.

Il programma completo dei titoli è disponibile nel sito web: https://www.galliofilmfestival.it/il-programma-del-gallio-film-festival/

L’ingresso in sala, come negli anni precedenti, sarà gratuito e libero.

Inaugurazione sabato 19 luglio alle 20.45 con la proiezione del film d’apertura della rassegna, dal titolo Nero di Giovanni Esposito, alla presenza del regista e dell’attrice protagonista, Susy Del Giudice. Da domenica 20 luglio, due proiezioni giornaliere, alle 16.00 e alle 20.45, con film diversi per genere e temi trattati.

La seconda parte della rassegna vedrà invece singole proiezioni serali (eccetto sabato 2 agosto, in cui ci sarà anche la proiezione pomeridiana) di film fuori concorso. Tra questi, il documentario No Other Land che ha vinto il premio Oscar 2025 quale miglior documentario; è opera di un collettivo israelo-palestinese che nell’arco di cinque anni (2019-2023) ha documentato le operazioni di espulsione forzata degli abitanti di Masafer Yatta, in Cisgiordania, da parte dell’esercito israeliano.

La stessa illustrazione della locandina del festival (a cura di Samurai Web Agency) è un richiamo alla guerra in Terra Santa, alla distruzione dei territori che ogni arma provoca, alla sofferenza ingiustificabile che colpisce i più piccoli; allo stesso tempo, nell’immagine della colomba, è simbolo di speranza in un futuro di pace in cui i bambini devono ancora poter credere.

“L’evento è rivolto a tutti, giovani e meno giovani, con una programmazione di film di ampio respiro, da quelli culturalmente più impegnati a quelli più scorrevoli e “leggeri”. – commenta Sergio Sambugaro, presidente dell’Associazione Gallio Film Festival – La nostra scelta punta soprattutto alla qualità e alla trasversalità dei temi, cercando, il più delle volte, di suscitare una riflessione nello spettatore. Nei giorni del festival dovrebbe essere disponibile, e acquistabile dagli spettatori, il cortometraggio Un Natale del 1945 (in formato DVD) realizzato un paio d’anni fa dalla nostra associazione, prima trasposizione cinematografica di un racconto del celebre scrittore Mario Rigoni Stern, già vincitore di premi a festival internazionali”.

Il premio al miglior film è intitolato al grande Ermanno Olmi.