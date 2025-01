Al via il II° anno di attività dell’Accademia Duse di Asolo, fra corsi, work-shop e lezioni aperte

Mercoledì 22 gennaio in tarda mattinata nella sala consiliare del Comune di Asolo a Palazzo Beltramini si è svolta la festosa cerimonia inaugurale del II° Anno Accademico del Percorso Triennale per Registi e Attori della “Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative” diretta dal regista e pedagogo Alessio Nardin.

Uno degli assi portanti dell’Accademia Eleonora Duse è il Percorso Triennale per Registi e Attori relativo al Cinema e alle Arti Performative, strutturato da Nardin con il concorso di Kalambour Teatro come progetto multidisciplinare di respiro internazionale che mette al centro il processo pedagogico come incubatore artistico e produttivo.

Si tratta di un percorso sperimentale che intende sviluppare su più livelli una pedagogia innovativa attraverso nuove forme di interazione tra le diverse arti (teatro, cinema, danza, musica, visual-art) nel segno della lezione di Eleonora Duse. Oltre trenta allievi-artisti frequentano il I e II anno del Percorso Triennale.Si tratta di giovani provenienti da tutta Italia e anche dall’Europa (Ucraina e Svizzera):il percorso strutturato da Nardin li vedrà alle prese per tre anni con un impegno continuativo quotidiano a contatto con alcuni tra i più importanti maestri internazionali delle diverse arti dello spettacolo. Tale percorso che prevede oltre 1500 ore di lezione si svolgerà presso il Teatro Duse di Asolo, sede dell’Accademia. Franco Dalla Rosa, sindaco del Comune di Asolo, è intervenuto sottolineando , numeri alla mano, come la presenza dell’Accademia ad Asolo sia importante non solo per la rivitalizzazione del Teatro Duse come presidio culturale dell’Asolano ma anche come modello e punto di riferimento per altre piccoli centri della provincia italiana: la strada scelta costituisce, infatti, un esempio attivo e positivo di resilienza contro l’ abbandono dei giovani che interessa sempre più i piccoli centri in Italia . Oltre al sindaco sono intervenuti il direttore Alessio Nardin, il presidente Gerardo Pessetto e l’assessore del Comune di Asolo Laura Basso. Accanto al percorso triennale sono in programma diverse attività, ad esempio masterclass rivolte ad interpreti professionisti, la prima Forma e scena diretta dal Maestro Mario Biagini, dal 24 al 28 marzo prossimi. A breve uscirà il calendario completo. Per info e bando di iscrizione: www.accademiaduse.it o scrivere a segreteria@accademiaduse.it. Il percorso triennale e le masterclass offrono la prospettiva, già concreta, di essere coinvolti in letture sceniche, mise en espace, saggi e mise en scene, corto-metraggi, video-arte e performance nati da tutti questi processi pedagogici.

Le opportunità che la presenza dell’Accademia nella realtà della comunità asolana si perfezionano con l’ammissione a titolo gratuito di residenti di tutte le età ad alcune delle lezioni aperte o studi rivolti agli allievi-artisti del Percorso Triennale per Registi ed Attori.

La prima di queste aperture riguarda un ciclo di incontri di storia e critica del teatro tenuto dal professor Roberto Cuppone, docente di Storia del Teatro all’Università di Genova, presso il Teatro Comunale Eleonora Duse di Asolo sede dell’Accademia . Il primo si è svolto il 24 gennaio dalle 16 alle 19, i prossimi incontri sono in programma il 14 e 21 marzo e l’11 aprile.