Proiezioni gratuite in sette città italiane (Bari, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Palermo e Venezia) fino a metà aprile dei film finalisti del Premio Lux del pubblico europeo assegnato dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy, in collaborazione conla Commissione europea e la rete Europa Cinemas.

Istituito nel 2007 dal Parlamento europeo, il Premio LUX del pubblico europeo nasce per contribuire alla distribuzione di film europei dialta qualità artistica che riflettono la diversità culturale in Europae al di fuori di essa I cinema che proietteranno gratuitamente i film da qui a metà aprile sono lo Splendor di Bari, la Cineteca di Bologna al Cinema Modernissimo e al Lumière, lo Spazio Alfieri a Firenze, il Beltrade a Milano, l’Astra a Padova, il Rouge et Noir aPalermo e il Cinema Dante a Venezia-Mestre. Nella programmazione mestrina, realizzata con la collaborazione di Europe Direct del Comune di Venezia, è coinvolto anche il Cinit Cineforum Italiano: la proiezione di ciascun film sarà preceduta dall’introduzione di un espertodell’associazione nazionale di promozione della cultura cinematografica.

Al Dante di Mestre verranno programmati, quattro dei cinque film in lizza per il Premio Luix. Si inizia giovedì 21 aprile alle 17 con 20000 specie di api (durata 129 min) primo lungometraggio della della regista spagnola Estibaliz Urresola Solaguren: il film narra la vicenda di una bambina di otto anni che, durante l’estate, esplora la sua identità di genere con le donne della sua famiglia, che allo stesso tempo riflettono sulla loro femminilità.A seguire giovedì 28 sempre alle 17 Smoke Sauna – I segreti della sorellanza della estone Anna Hints racconta la storia di un gruppo di donne che si riuniscononell’oscurità rassicurante di una sauna per condividere i loro pensieri e segreti più intimi.

Giovedì 4 aprile è in programma The Teachers’ Lounge (La sala professori), diretto da Ilker Çatak, che narra di Carla, un’insegnante giovane e idealista che decide di indagare su una serie di furti irrisolti nella sua scuola e finisce col trovarsi di fronte a un dilemma di difficile soluzione. Ultimo appuntamento giovedì 11 aprile alle 17 con Sull’Adamant – Dove l’impossibile diventa possibile del francese Nicolas Philibert, un documentario su un asilo nido speciale: una struttura galleggiante sulla Senna, nel cuore di Parigi. Il film invita a salire a bordo alla struttura per incontrare i pazienti e il personale sanitario che ogni giorno animano il centro. Tutti gli spettatori potranno, infatti, valutare i film, dando loro un punteggioda una a cinque stelle. attraverso la piattaforma dedicata del PremioLUX. La cerimonia di premiazione dell’edizione 2024 è fissata per il 16

aprile nella plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles.

Locandina Premio Lux 2024