Sarà dedicata all’ambiente e alla responsabilità dell’uomo nei suoi confronti nel ruolo di unico potenziale difensore dei suoi equilibri la 23a edizione di Religion Today Film Festival “Earth I Care, custodi della Terra”. La location del Muse­ – Museo delle Scienze di Trento e il parco che lo circonda, non è casuale: una partnership importante, voluta e cercata proprio perché significativa per questa XXIII edizione dedicata alla natura e alla sua custodia. “Il forte richiamo che abbiamo sentito quest’anno è stato quello di parlare di ambiente, che giorno dopo giorno vediamo sempre più in pericolo, come dimostrato anche dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Seguendo l’esempio di Greta Thumberg, dei giovani in piazza a protestare e leggendo le parole di Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Sii sull’ecologia integrale – spiega il direttore artistico del Festival, Andrea Morghen – è nata spontaneamente dallo staff l’idea di parlare delle nostre responsabilità in quanto custodi della Terra”. L’emergenza sanitaria non ha rallentato né ridimensionato i lavori per un’edizione che presenta anzi numeri importanti, con ben 84 film in concorso, provenienti da 44 paesi diversi e selezionate tra più di 1600 iscrizioni. Numerosi sono anche gli eventi in presenza previsti per questa edizione, anche fuori dalla città di Trento: a cominciare dall’apertura del Festival, in calendario nella serata di mercoledì 23 settembre alla Campana dei Caduti di Rovereto, e da un’intera giornata dedicata al Creato, in programma sabato 25 settembre al Monastero di S. Romualdo delle Clarisse Cappuccine di San Martino di Castrozza, nella natura di Primiero. Per l’occasione si terrà una conferenza sul tema dell’anno organizzata in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano e moderata dalla giornalista Romina Gobbo di Famiglia Cristiana, con la partecipazione di Simone Morandini, Carlo Garrone, Panaghiotis Yfantis e Ariane Benedikter, fino all’atteso evento di premiazione che si volgerà mercoledì 30 settembre a Madonna di Campiglio, a 1750 mt, a Malga Ritorto. Accanto alle proiezioni, al Teatro San Marco e al Cinema Modena, Trento ospiterà anche presentazioni di libri e incontri presso il tendone di piazza Fiera, novità 2020 che ospiterà anche una variata proposta di mostre fotografiche. Giovedì 24 settembre, sul Ponte di via del Mille, si terrà inoltre una preghiera ecumenica con la partecipazione dei vari rappresentanti delle religioni cristiane di Trento: il messaggio è chiaro, quello della necessità di costruire sempre più ponti tra le persone e i diversi popoli. Un messaggio che Religion Today porta avanti sin dalla prima edizione della manifestazione e che rafforza in questa XXIII: la custodia della Terra e dell’ambiente presuppone l’attenzione e la cura nei confronti dell’altro. Curare ciò che ci circonda infatti significa curare chi ci circonda. Per i dettagli della programmazione con l’indicazione di tutti i film in programma e dei luoghi in cui vengono proiettati visitare il sito www.religionfilm.com.