A partire da lunedì 14 ottobre, la 36a edizione del Concorso Pianistico Nazionale Premio Venezia vedrà sfidarsi 63 giovani pianisti, per regolamento di età non superiore ai 24 anni, diplomati con il massimo dei voti nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati italiani nell’anno accademico 2017-2018. Il Premio Venezia si avvale della collaborazione del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”.

Quest’anno i componenti la Giuria Tecnica del Premio Venezia, scelti tra musicologi ed esecutori di chiara fama, sono Massimiliano Damerini, Gabriele Gandini, Luca Mosca, Giorgio Pestelli, Roberto Prosseda, Fabio Vacchi e il Presidente della Giuria popolare che sarà eletto tra i suoi membri.

CALENDARIO

Il calendario del concorso prevede lo svolgimento delle selezioni alla sola presenza della Giuria Tecnica (14-16/10). Una seconda fase (17/10), riservata a non più di 12 pianisti, alla presenza del pubblico e della Giuria popolare della Fondazione Amici della Fenice che affiancherà quella tecnica, così come per la Cinquina dei semifinalisti (18/10) nella Sala Grande della Fenice.

Sabato 19 ottobre alle ore 19.00 al Teatro La Fenice si terrà il Concerto dei Finalisti e la cerimonia di premiazione con l’assegnazione del Premio Venezia al pianista primo classificato e del Premio Alfredo Casella al secondo posto.

Grazie al contributo di numerosi sponsor, i vincitori riceveranno borse di studio e premi per un ammontare di oltre 100.000 euro, nonché la possibilità di tenere concerti in Italia e all’estero. La serata finale sarà trasmessa in differita su Radio Rai 3. I primi due classificati riceveranno anche un cd con la registrazione offerta da Banca Generali.

INVITI

Gli inviti per i concerti dei concorrenti e della cinquina: fino a esaurimento presso la biglietteria del Teatro La Fenice e le biglietterie HelloVenezia (Piazzale Roma e Mestre). L’invito per il Concerto dei finalisti deve essere convertito in biglietto gratuito (numerato) esclusivamente alla Biglietteria del Teatro La Fenice. Il solo invito senza biglietto numerato non dà diritto, sabato 19 ottobre, all’accesso in sala.