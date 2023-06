Al via la 73^ edizione di Italia Film Fedic – Mostra del Cinema di Montecatini

Dal 22 al 26 Giugno 2023 si terrà la 73^ edizione di Italia Film Fedic – Mostra del Cinema di Montecatini, iniziativa di Fedic – Federazione Italiana Cineclub, una delle nove Associazioni di Cultura Cinematografica riconosciute dal Ministero della Cultura, la cui storia è strettamente legata alla città termale toscana sede del festival sin dalla prima edizione nel 1950.

Sotto la guida di Gianluca Castellini, Paolo Micalizzi e Lorenzo Caravello, presidente Fedic, il festival presenterà tre sezioni competitive.



La sezione Fedic Short ospiterà opere di autori appartenenti a qualsiasi genere della Fedic. Fedic Scuola offrirà la possibilità alle scuole di ogni ordine e grado del territorio italiano di presentare le proprie opere. Infine, Fedic REFF metterà in luce film segnalati dai Festival Fedic.



La sezione Fedic REFF vedrà la partecipazione di quattro film stranieri prodotti in Libano, Francia,Turchia e Inghilterra.



La giuria per la sezione Fedic Short sarà composta dal produttore Gianluca Arcopinto, dalla giornalista Nicole Bianchi e dal critico cinematografico Aberto Farina.

Per la sezione Fedic Scuola, una commissione composta da Laura Biggi, Lorenzo Caravello e Ludovico Orlandi, selezionerà i vincitori. Il vincitore del Concorso Fedic REFF sarà invece scelto dal pubblico in sala attraverso una votazione al termine delle proiezioni.

Il Premio Fedic alla Carriera sarà conferito a Giorgio Colangeli, celebre attore teatrale, televisivo e cinematografico. Ha iniziato nel 1995 rivestendo un ruolo nel film ‘Pasolini, delitto italiano’ di Marco Tullio Giordana per proseguire recitando, tra gli altri, in film dei maggiori registi italiani. Per ‘Mindemic’ di Gianni Basso è stato candidato nel 2022 al Ciak d’oro come miglior attore protagonista. Ha anche interpretato alcuni cortometraggi.

Sarà consegnato l’Airone Fedic per l’attrice esordiente a Elisabetta Mazzullo. La giovane interprete ha brillato nel film ‘Le otto montagne’ di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, interpretando il ruolo di Lara, la ragazza contesa dai due protagonisti interpretati da Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Elisabetta Mazzullo è anche una talentuosa cantante e musicista, e ha intrapreso un percorso nel teatro con il Teatro stabile di Genova.



Il premio ‘Regista del futuro’ sarà, invece, conferito al giovane autore trentino Federico Demattè, il cui film ‘Inchei’ (2021) è stato premito come miglior cortometraggio e miglior regia alla Settimana Internazionale della Critica a Venezia nel 2021.