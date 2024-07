Al via la rassegna itinerante per il centenario della scomparsa di Eleonora Duse

La rassegna itinerante 100 DONNE DUSE, inserita nell’ambito del progetto “DONNADUSE: Eleonora nostra contemporanea” prenderà il via martedì 23 luglio da Sommacampagna, nel Veronese, con una doppia messa in scena, alle 19 e poi alle 21.15, dello spettacolo immersivo “Stanze pirandelliane” di Teatro Scientifico nel parco di Villa Venier, omaggio allo scrittore e drammaturgo Premio Nobel, Luigi Pirandello. E’ il primo appuntamento della rassegna diffusa promossa da Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e dal Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Ulteriori appuntamenti a breve poi martedì 30 luglio in piazza Marconi a Rovolon, e il giorno seguente, mercoledì 31 luglio, a Villa Giustinian Recanati di Spresiano, con “Partita doppia: Duse vs Malipiero” di Tam Tam Teatro, racconto di come il grande musicista e l’attrice abbiano incrociato, spesso per tramite di D’Annunzio, i loro destini ad Asolo. Sono i primi spettacoli di una programmazione diffusa sul territorio da luglio a novembre che toccherà 9 centri del Veneto, con il coinvolgimento di 8 allestimenti e altrettante compagnie (Teatro Scientifico, Tam Teatro Musica, Cikale Operose, CTT Comitato Teatro Treviso, Bam Bam Teatro, Barabao Teatro, Manimotò ed Etherna Teatro) selezionate con un apposito bando per un totale di 16 rappresentazioni.

Gli spettacoli selezionati ruotano attorno non solo alla figura di Eleonora Duse, ma si allargano anche al racconto della sua epoca e al ritratto di artisti, artiste e intellettuali a lei contemporanei, così come a tematiche più ampie collegate alla sua personalità, come il ruolo delle donne nel teatro, nella storia e nella società e la lotta contro le convenzioni sociali. La Duse, capocomica e pioniera della parità di genere nel teatro, con le sue grandi campagne sull’uguaglianza, è tuttora una icona per l’universo femminile, che ieri come oggi continua a considerarla inesauribile fonte di ispirazione.