Venerdì 14 aprile alle ore 21.00 il Vokalensamble 1600 diretto da Christoph Hauser inaugura l’edizione 2023 della “Rassegna organistica di primavera”, organizzata come di consueto dall’Associazione di Promozione Sociale Grande Organi di Santa Rita. Quest’anno lo strumento monumentale in dotazione alla Chiesa di Via Bellini (di cui abbiamo parlato qui) sarà impegnato in quattro concerti a ingresso gratuito previsti fra aprile e maggio, con una ricollocazione importante d’orario rispetto al passato, non più la domenica pomeriggio ma il venerdì sera:

14 aprile

Vokalensemble 1600, ensemble vocale

Christoph Hauser, organo e direzione

Musica rinascimentale per coro a cappella e organo 28 aprile

Andrea Albertin, organo

Musica di G. F. Händel, W. Wolstenholme Max Reger U. Matthey e C. Franck 19 maggio

Nicolò Sari, organo

Diego Cal, tromba

Musica di G. Martini, J. S. Bach, G. P. Telemann, C. Franck, G. Torelli, M. E. Bossi e W. A. Mozart 26 maggio

Concerto degli studenti della classe di Organo e composizione organistica del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia del Prof. Matteo Messori

Il concerto inaugurale di venerdì 14 aprile, dal titolo “I Cieli raccontano”, vede impegnato il Vokalensamble 1600, formazione da Monaco di Baviera diretta da Christoph Hauser, chiamato a valorizzare la raffinata interazione sonora fra le qualità timbriche dello strumento di Santa Rita e il tessuto polifonico del repertorio vocale proposto, con musiche di Schütz, Rameau, Schein, Senfl, O. di Lasso, J.M. Bach, Pearsall e Hassler.

Il Vokalensemble 1600 è un ensemble rinascimentale, a cappella, formato nel 2018 a Monaco di Baviera. I cantanti amatoriali e il loro direttore d’orchestra Christoph Hauser si dedicano all’esecuzione accurata e sfaccettata di musica polifonica composta intorno all’anno 1600. Il loro repertorio comprende mottetti e messe di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Peter Philips, Clément Jannequin e altri, combinando pezzi di compositori famosi e meno noti principalmente del periodo rinascimentale. Il Vokalensemble 1600 si propone di eseguire diversi concerti ogni anno, soprattutto in Baviera. I membri sono sempre desiderosi di collaborare con altri musicisti e di andare in viaggio insieme. Nel 2022, sono stati invitati a esibirsi a Vienna e Berlino.