Al via venerdì 16 ottobre presso la Casa del Cinema, la Retrospettiva della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, a cura di Mario Sesti, dedicata a uno dei maggiori cineasti della storia della settima arte: Satyajit Ray. Produttore, regista, sceneggiatore e compositore dei temi per i suoi film, nella sua opera Ray esplora i generi più diversi con stili e linguaggi sempre nuovi: forti le influenze della letteratura e della tradizione indiana, i richiami al neorealismo italiano e l’attenzione al contesto internazionale che lo porterà ad affrontare anche i conflitti ideologici con la cultura occidentale. Numerosi i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, dal Leone d’Oro al Premio Oscar® alla Carriera.

Oltre ai quindici titoli in rassegna, domenica 18 alle ore 18 la Casa del Cinema ospiterà una conversazione su estetica, linguaggio e tecniche del cineasta indiano che vedrà protagonisti il curatore Mario Sesti, il direttore della Casa del Cinema Giorgio Gosetti, il regista Italo Spinelli e il direttore artistico del River to River Florence Indian Film Festival, Selvaggia Velo.

Questo il programma della Retrospettiva:

16/10 Casa del Cinema 18 | Ingresso su prenotazione

PATHER PANCHALI | SONG OF THE LITTLE ROAD | IL LAMENTO SUL SENTIERO

di Satyajit Ray, India, 1955, 125’

Cast: Kanu Bannerjee, Karuna Bannerjee, Subir Banerjee, Runki Banerjee, Uma Das Gupta, Chunibala Devi

16/10 Casa del Cinema 21 | Ingresso su prenotazione

APARAJITO | THE UNVANQUISHED | L’INVITTO

di Satyajit Ray, India, 1956, 110’

Cast: Pinaki Sen Gupta, Smaran Ghosal, Karuna Bannerjee, Kanu Bannerjee, Subodh Ganguli, Charuprakash Ghosh

17/10 Casa del Cinema 18 | Ingresso su prenotazione

APUR SANSAR | THE WORLD OF APU | IL MONDO DI APU

di Satyajit Ray, India, 1959, 105’

Cast: Soumitra Chatterjee, Sharmila Tagore, Alok Chakravarty, Swapan Mukherjee, Dhiresh Majumdar, Sefalika Devi

17/10 Casa del Cinema 21 | Ingresso su prenotazione

JALSAGHAR | THE MUSIC ROOM | LA SALA DA MUSICA

di Satyajit Ray, India, 1958, 100’

Cast: Chhabi Biswas, Padma Devi, Gangapada Basu, Tulsi Lahiri, Kali Sarkar, Pinaki Sen Gupta

18/10 Casa del Cinema 18 | Ingresso su prenotazione

CONVERSAZIONE SU SATYAJIT RAY

con Mario Sesti, Giorgio Gosetti, Italo Spinelli, Selvaggia Velo

18/10 Casa del Cinema 21 | Ingresso su prenotazione

DEVI | THE GODDESS | LA DEA

di Satyajit Ray, India, 1960, 93’

Cast: Sharmila Tagore, Soumitra Chatterjee, Chhabi Biswas, Karuna Bannerjee, Purnendu Mukherjee, Arpan Chowdhury

19/10 Casa del Cinema 18 | Ingresso su prenotazione

KANCHENJUNGHA

di Satyajit Ray, India, 1962, 102’

Cast: Chhabi Biswas, Karuna Bannerjee, Anubha Gupta, Pahari Sanyal, Alakananda Roy, Arun Mukherjee, Subrata Sen

19/10 Casa del Cinema 21 | Ingresso su prenotazione

MAHANAGAR | THE BIG CITY | LA GRANDE CITTÀ

di Satyajit Ray, India, 1963, 136’

Cast: Madhabi Mukherjee, Anil Chatterjee, Haradhan Bannerjee, Jaya Bhaduri, Sefalika Devi, Vicky Redwood

20/10 Casa del Cinema 21 | Ingresso su prenotazione

KAPURUSH | THE COWARD | IL VIGLIACCO

di Satyajit Ray, India, 1965, 70’

Cast: Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee, Haradhan Bannerjee, Santi Chatterjee, Satish Haldar, Deochand Lal

21/10 Casa del Cinema 18 | Ingresso su prenotazione

ARANYER DIN RATRI | DAYS AND NIGHTS IN THE FOREST | GIORNI E NOTTI NELLA FORESTA

di Satyajit Ray, India, 1970, 115’

Cast Soumitra Chatterjee, Subhendu Chatterjee, Samit Bhanja, Rabi Ghosh, Sharmila Tagore, Kaberi Bose

21/10 Casa del Cinema 21 | Ingresso su prenotazione

PRATIDWANDI | THE ADVERSARY

di Satyajit Ray, India, 1970, 110’

Cast: Dhritiman Chatterjee, Indira Devi, Krishna Bose, Debraj Ray, Joyshree Roy, Dhara Roy

22/10 Casa del Cinema 18 | Ingresso su prenotazione

ASHANI SANKET | DISTANT THUNDER | TUONO LONTANO

di Satyajit Ray, India, 1973, 101’

Cast: Soumitra Chatterjee, Bobita, Sandhya Roy, Ramesh Mukherjee, Chitra Banerjee, Govinda Chakravarty

22/10 Casa del Cinema 21 | Ingresso su prenotazione

SHATRANJ KE KHILARI | THE CHESS PLAYERS | I GIOCATORI DI SCACCHI

di Satyajit Ray, India, 1977, 129’

Cast: Sanjeev Kumar, Saeed Jaffrey, Shabana Azmi, Farida Jalal, Amjad Khan, Richard Attenborough

23/10 Casa del Cinema 18 | Ingresso su prenotazione

AGANTUK | THE STRANGER | LO STRANIERO

di Satyajit Ray, India, Francia, 1991, 120’

Cast: Utpal Dutt, Mamata Shankar, Deepankar Dey, Bikram Bhattacharya, Rabi Ghosh, Dhritiman Chatterjee

23/10 Casa del Cinema 21 | Ingresso su prenotazione

PARASH PATHAR | THE PHILOSOPHER’S STONE | LA PIETRA FILOSOFALE

di Satyajit Ray, India, 1958, 111’

Cast: Tulsi Chakravarty, Ranibala Devi, Kali Bannerjee, Gangapada Basu, Jahar Roy, Haridhan Chatterjee

24/10 Casa del Cinema 18 | Ingresso su prenotazione

CHARULATA | THE LONELY WIFE | LA MOGLIE SOLA

di Satyajit Ray, India, 1964, 117’

Cast: Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee, Shailen Mukherjee, Shyamal Ghoshal, Gitali Roy, Subrata Sen

In collaborazione con il River to River Florence Indian Film Festival