Diventato un appuntamento imperdibile sulle rive del Garda, torna il Bardolino Film Festival – Immagini, suoni e parole sull’acqua per una terza edizione all’insegna del cinema e dell’intrattenimento di qualità in una location davvero unica. Organizzato e sostenuto dal Comune di Bardolino, con la direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti, il BFF nelle edizioni precedenti ha ospitato grandi talenti del panorama cinematografico e culturale italiano e internazionale, consolidando la propria immagine come uno degli eventi principali dell’estate sul lago. Milena Vukotic, Pierfrancesco Favino, Mario Martone, Francesco Bruni, Cristiana Dell’Anna, Barbara Ronchi sono solo alcuni dei grandi ospiti che in questi anni hanno preso parte alla manifestazione.

Fil rouge del Bardolino Film Festival 2023 è il tema “In viaggio… sulla strada e nell’anima”. I percorsi narrativi proposti dai film in concorso evocheranno non solo una delle più classiche tematiche come il viaggio on the road, ma anche il viaggio nell’anima inteso come introspezione e scoperta del sé.

Principale novità di quest’anno sarà il sempre maggiore coinvolgimento del territorio: lo splendido parco Carrara Bottagisio di Bardolino ospiterà infatti un villaggio del cinema, aperto al pubblico per l’intera giornata per tutta durata della manifestazione, con stand enogastronomici e non solo.

Per l’edizione 2023 Villa Carrara Bottagisio diventerà la venue principale del BFF, che oltre al villaggio del cinema sarà la location delle proiezioni serali vista lago.

“Il Bardolino Film Festival – aggiunge Nica Currò, Assessore alla Cultura del Comune di Bardolino – si conferma anche quest’anno l’appuntamento culturale che vede Bardolino dal 21 al 25 giugno location perfetta per le proiezioni di film ed incontri con i maggiori attori e registi della scena cinematografica nazionale nella suggestiva cornice del parco di Villa Carrara Bottagisio. La volontà dell’amministrazione è di creare un vero e proprio “Villaggio del cinema”, luogo di ritrovo e di confronto nei giardini di Villa Carrara prospicenti le sponde del lago di Garda, dove sarà possibile incontrare gli artisti, ascoltare presentazioni di libri e apprezzare le eccellenze enogastronomiche locali. E dove ogni sera, all’imbrunire, si potrà assistere alla proiezione sul grande schermo di uno dei migliori film della stagione e incontrarne i protagonisti” aggiunge Nica Currò, Assessore alla Cultura del Comune di Bardolino “Il mio intento è continuare ad investire in cultura e nello specifico nella cultura cinematografica perché credo fermamente che questa sia capace di incidere nel costume e nella ricerca di quei valori di cui la nostra società ha sempre più disperatamente bisogno”.

Resta confermata la struttura del festival con le due sezioni competitive internazionali, BFF Doc e BFF Short, per ognuna delle quali le giurie composte da personaggi del mondo del cinema e dell’audiovisivo assegneranno il Premio per il Miglior Film.