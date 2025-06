Dal 1º luglio al 24 agosto torna per il terzo anno consecutivo Le sere dei Mercanti, l’arena cinematografica nel cuore di Milano, in piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo. Con una platea da 250 posti, la rassegna animerà le serate estive con una selezione di grande cinema europeo e internazionale: i migliori titoli della stagione, anteprime, prime visioni ed eventi con ospiti in sala. L’iniziativa è promossa dal Comune di Milano e realizzata da Anteo e BPER, nell’ambito del palinsesto di spettacolo cittadino Milano è viva.



Le sere dei Mercanti si conferma un appuntamento atteso e prezioso per l’estate milanese: un’arena cinematografica a cielo aperto nel cuore del centro storico che unisce bellezza architettonica, qualità culturale e accessibilità. Sostenere questa iniziativa insieme ad Anteo e BPER significa credere nel cinema come forma di incontro e nella valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di partecipazione attiva e condivisione. (Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura di Milano)



Il lavoro con il territorio è al centro della nostra attività – aggiunge Lionello Cerri del Cinema Anteo)- Attraverso le sale al chiuso e le arene all’aperto, portiamo il cinema di qualità in modo capillare in tutte le zone di Milano, con l’obiettivo di valorizzare il cinema non solo come forma d’arte collettiva e prodotto culturale di alto livello, ma anche come occasione di incontro e aggregazione sociale. Crediamo che anche nei momenti più complessi, come l’estate in città, il cinema possa contribuire a rendere Milano un luogo più vivo, accogliente e condiviso, con l’intento di offrire alla cittadinanza spazi e occasioni per ritrovarsi e vivere insieme la cultura.





“Siamo orgogliosi di aver contribuito a dare vita con Anteo e il Comune di Milano a Le Sere dei Mercanti, un’iniziativa che cresce di anno in anno animando uno spazio simbolico della città attraverso il cinema”, dichiara Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di BPER Banca. “Siamo convinti che la cultura sia uno strumento fondamentale per conoscere e capire la società, le sue dinamiche e i suoi cambiamenti e che il linguaggio del cinema sia un mezzo potente per la circolazione di idee, storie e valori. Invitiamo tutti a vivere questi momenti estivi di divertimento e aggregazione nel cuore di Milano.”



Il programma



Le Sere dei Mercanti propone una programmazione ricca e trasversale, che spazia dai campioni d’incasso ai film premiati nei festival nazionali e internazionali, passando per le nuove uscite.



Il lungo programma de Le Sere dei Mercanti proporrà due eventi con ospiti targati Fuoricinema, di avvicinamento alla decima edizione della festa festival che pone al centro l’incontro tra artisti e pubblico per mettere in circolo idee, storie e esperienze intorno al tema dei diritti umani, sociali e civili e che si svolgerà il 5, 6 e 7 settembre.



Primo degli appuntamenti targati Fuoricinema, mercoledì 16 luglio, dedicato al tema dell’integrazione socioculturale, sarà alla presenza del regista Gianluca Matarrese che presenterà al pubblico Gen_, un’indagine minuziosa, accorta e necessaria sull’identità̀ di genere e la fertilità̀ (ore 21.15). Gianluca Matarrese presenterà il film insieme al protagonista, il Dott. Maurizio Bini, in dialogo con Cristiana Mainardi, sceneggiatrice e produttrice, oltre che fondatrice di Fuoricinema.



Sabato 26 luglio sarà la volta di Nottefonda di Giuseppe Miale di Mauro, alla presenza dell’attore protagonista Francesco Di Leva (David di Donatello come Miglior attore non protagonista 2025 per Familia): un’occasione per riflettere sul tema padre-figlio e per raccontare il Nest, il progetto di teatro sociale che opera in uno dei quartieri di Napoli più̀ difficili, riconoscendo l’arte come forma di riscatto e cura (ore 21.15).



In programmazione, due attesissime prime visioni e alcuni tra i titoli più acclamati della corrente stagione cinematografica.



Saranno presentati in PRIMA VISIONE Jurassic World – La rinascita di Gareth Edwards, che a tre anni dalla conclusione della trilogia di Jurassic World evolve la saga con una nuova direzione sorprendente, Superman di James Gunn che reinventa il supereroe originale nel nuovo universo DC, combinando racconto epico, azione, ironia e sentimenti.

Tra gli altri film in programmazione: Scomode verità diretto da Mike Leigh, regista di Segreti e Bugie, Turner e Il segreto di Vera Drake, che porta sullo schermo la storia di una casalinga schiacciata dalle sue paure, in continuo conflitto con le persone che la circondano; F1 di Joseph Kosinski in cui Brad Pitt veste i panni di Sonny Hayes, conosciuto come “la più grande promessa mai realizzata”, il talento più cristallino della FORMULA 1 negli anni ’90, fino a quando un incidente in pista rischiò di porre fine alla sua carriera. Dragon Trainer di Dean DeBlois, adattamento live-action della trilogia animata sulle epiche avventure di Hiccup e Sdentato; Elio di Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee Shi, il nuovo film d’animazione Disney e Pixar sulle avventure di un undicenne che viene teletrasportato nel Comuniverso e scambiato per l’ambasciatore della Terra.