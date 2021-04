Entro il 10 maggio è possibile partecipare alla XII edizione del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro, ideato e diretto da Laura Pulin: il concorso è rivolto a coreografi di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento dell’iscrizione, residenti in Italia o all’estero. I partecipanti possono candidarsi con delle creazioni già presentate in pubblico in forma di studio o in corso di realizzazione.

Durante la preselezione il Premio offre ai candidati l’opportunità di esibirsi dal vivo davanti ad una commissione dedicata. Le sedi e i giorni per la preselezione 2021 sono: a Firenze il 5 giugno in collaborazione con COB Compagnia Opus Ballet, a Milano il 26 giugno in collaborazione con il Corso Danzatore della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, a Roma il 3 luglio in collaborazione con Teatro Biblioteca Quarticciolo e a Catania il 17 luglio in collaborazione con Scenario Pubblico/Centro Nazionale di Produzione della Danza. Otto coreografi finalisti si esibiranno a Padova il 16 ottobre davanti ad una Commissione, quattro di loro il 17 ottobre presenteranno al pubblico e alla Giuria la loro creazione e il progetto proclamato vincitore debutterà nella sua interezza nell’ambito del Festival Prospettiva Danza Teatro 2022. Molti sono gli artisti premiati nelle precedenti edizioni che hanno potuto presentare la propria opera e renderla protagonista di alcuni dei più importanti palcoscenici italiani della danza contemporanea, tra cui Marco D’Agostin, Daniele Ninarello, Masako Matsushita, Giorgia Nardin, Carlo Massari e Chiara Bersani.

Il Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro è promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con il Circuito Arteven/Regione del Veneto, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Bando e domanda di partecipazione sul sito www.prospettivadanzateatro.it entro e non oltre il 10 maggio 2021.