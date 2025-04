Al via maffiolicento, alla scoperta del poliedrico trevigiano Giuseppe Maffioli

Il 2025 sarà l’anno della riscoperta del trevigiano Giuseppe Maffioli noto ai più come regista teatrale e gastronomo ma che fu anche attore cinematografico, scrittore e commediografo, autore e conduttore radiofonico, storico della cucina. Una serie di iniziative a lui dedicate, nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita (28 aprile) e il 40° della morte (1 giugno) inserite nei Grandi Eventi del 2025 della Regione Veneto sono raccolte nel progetto maffiolicento, coordinato dal l’Associazione Nina Vola, affiancata dall’Archivio Maffioli e Ronzani Editore. Prima tappa all’Archivio Maffioli, curato da Mirko Sernagiotto e Elisa Carrer, ospitato nell’Officina Calligrafica a Caerano di San Marco dove sono custoditi documenti di vario genere, inediti, taccuini, manoscritti, carteggi con diversi intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo, libri, video, fotografie, ricette di cucina, nonché ricordi di un uomo dalla cultura poliedrica. Mirko Sernagiotto e Elisa Carrer , direttori artistici del progetto maffiolicento, nell’intento di far vivere Maffioli nel presente e nel futuro, attraverso le persone e le iniziative che lui stesso aveva immaginato, promosso e sostenuto, hanno ideato un progetto che si svilupperà lungo tutto il 2025 e parte del 2026 . Bruna Graziani, fondatrice di Nina Vola e direttrice artistica di CartaCarbone Festival, aggiunge: « Mi piace pensare a Maffioli, anche come a quel maestro elementare (suo primo impiego, svolto per diciannove anni) dotato di rara umanità ed empatia di cui una volta un suo ex alunno, a più di cinquant’anni dal congedo elementare, mi portò testimonianza con gli occhi lucidi». Anche la Casa editrice Ronzani concorre alla realizzazione del progetto maffiolicento con la pubblicazione di due volumi composti di testi inediti e di materiali dell’Archivio Maffioli e la riedizione di alcune sue opere . Il programma sarà consultabile online su maffiolicento.it e i canali Facebook e Instagram @maffiolicento .Gli eventi di maffiolicento prendono il via il giorno del suo compleanno , lunedì 28 aprile presso il ristorante Alla Pasina a Dosson di Casier (TV) dove si terrà un convegno dedicato alla figura dello chef a partire dalle ore 17.30. Intervengono il Sindaco di Casier, Renzo Carraretto, la Direttrice di Cucina Italiana, Maddalena Fossati (in collegamento video) e il delegato dell’Accademia Italiana della Cucina di Treviso, Roberto Robazza. Ad introdurre lo scrittore Giancarlo Saran, a seguire i giornalisti Annibale Toffolo e Caterina Vianello . Spazio anche alle testimonianze di Celeste Tonon, Paolo Preo e Teresa Pasin (Teresina). Diverse le manifestazioni in programma nei prossimi mesi, a partire dal Premio di drammaturgia Giuseppe “Bepo” Maffioli del Comitato Teatro Treviso organizzato in collaborazione con il Comune di Treviso, il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e l’Archivio Maffioli di Caerano San Marco con la direzione artistica di Alex Cendron. GEA.25 si terrà dal 28 giugno al 6 luglio. Quest’edizione ha introdotto un Premio Speciale Under 35 in collaborazione e nell’ambito di GEA.25 – Treviso Contemporary Theater Festival 2025 dal 4 al 6 luglio al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. Il Cinema Edera (Piazza Martiri di Belfiore 2, Treviso) proietterà i film con Giuseppe Maffioli in autunno. L’edizione 2025 di Cocofungo (dal 24 settembre al 24 ottobre) e quella del 2026 (dal 29 gennaio al 28 febbraio) di Cocoradicchio saranno entrambe dedicate a Maffioli.Il programma sarà consultabile online su maffiolicento.it e i canali Facebook e Instagram @maffiolicento