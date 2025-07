Al XIX Salina DocFest premi, eventi e installazioni

La XIX edizione del SalinaDocFest, in programma dal 15 al 20 luglio 2025, celebra il cinema del reale con un vasto calendario di eventi, incontri e proiezioni. Oltre alle tre principali categorie di premi: G. B. Palumbo al miglior documentario, Mediafenix al miglior montaggio e Signum, assegnato dal pubblico, saranno consegnati diversi riconoscimenti a protagonisti del cinema e della cultura.

15 luglio, ore 21:00 – Piazzetta Troisi, Pollara (Malfa)

Il Premio alla Carriera – Gruppo Arena va a Oliver Stone, che riceverà il riconoscimento in concomitanza alla proiezione di Salvador e alla presentazione del memoir Cercando la luce.

18 luglio, ore 22:30 – Piazza di Malfa

Ascanio Celestini è il vincitore del Premio Ravesi “Dal Testo allo Schermo”, con un appuntamento che sottolinea lo stretto rapporto tra letteratura e cinema. La premiazione sarà seguita dalla proiezione de L’Orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrante. Il regista sarà insignito nello stesso giorno del Premio Howden Assimovie “Cinema e Musica”.

19 luglio, ore 21:30 – Piazza di Santa Marina Salina

Premio Irritec a Jeremy Irons per il suo impegno nell’ambientalismo, seguirà la proiezione di Mission, mentre il 17 luglio a Malfa verrà proiettato in sua presenza il documentario Trashed.

Il pubblico in una precedente edizione del Salina DocFest

19 luglio, ore 18:00 – Porticciolo Turistico di Santa Marina Salina

Incontro, moderato da Silvia Bizio con Sinéad Cusack, insignita del Premio Lady Wilmar nella stessa serata.

20 luglio, ore 20:30 – Piazza di Santa Marina Salina

Lunetta Savino sarà premiata con il Pistì “Mestieri del cinema” per la sua performance in Diamanti di Ferzan Özpetek. Lidia Ravera, autrice del celebre Porci con le ali, riceve il Premio SDF “Nuove Parole / Nuove Immagini” per la potenza della sua scrittura.

Lunetta Savino in “Diamanti”

Parallelamente agli appuntamenti cinematografici, il festival ospita le mostre fotografiche Vernacolare isolano di Claudio Santini e Through Waters, a cura di Christina Sassayannis, oltre all’installazione Replanting Human Beings di Giuseppe La Spada. Completano il programma concerti, come Pietra a metà (15 luglio, ore 19:00, Piazzetta di Pollara), dedica di Pietra Montecorvino a Pino Daniele e Massimo Troisi e L’ultima ruota del caravan de I Patagarri, evento musicale che chiude il festival la sera del 20 luglio sul palco di Santa Marina Salina.