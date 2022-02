Giocano felici i tre cuginetti, Iris; Petro e Pau, avranno cinque o sei anni, sono svegli e vivaci. Si divertono come matti dento al rottame dell’unica automobile al mondo che sappia far sognare i bambini, una Due Cavalli azzurra. Intorno a loro si estende la campagna di Alcarras, poco più di 9 mila abitanti nella Catalogna interna e rurale, dove le loro famiglie coltivano centinaia di alberi di prelibate pesche e altri prodotti (di nascosto pure un po’ di marjuana).

Ma quel terreno non appartiene a loro: al tempo della guerra civile il vecchio proprietario lo aveva dato in uso al nonno, senza contratto, in segno di riconoscenza per aver protetto la famiglia. Ma oggi gli eredi si presentano con la faccia peggiore del progresso, ossia quella della speculazione. Pannelli solari: l’energia rinnovabile è sacrosanta, ma… è giusto estirpare tutte quelle piante e sacrificare un terreno tanto fertile? È vero che è una vita dura, ma chi coltiverà, d’ora in poi?

E ancora: la grande distribuzione impone agli agricoltori prezzi impossibili. In una drammatica giornata di dimostrazione i coltivatori arrivano in piazza e schiacciano con i trattori le loro magnifiche pesche, piuttosto che disprezzarle ancora di più – e perdere la propria stessa dignità – vendendole sottocosto.

Con lo sfondo di questi problemi attualissimi, che mettono in serio pericolo la sopravvivenza di intere famiglie, la regista Carla Simon (Barcellona, 1986), ci trasporta con un coinvolgimento chiassoso e genuino dentro a una grande e bella famiglia, con genitori, zii, cugini, nonni un po’ saggi e un’ stolti e tanti bambini e speranze di futuro. “È l’immagine della mia stessa famiglia – dichiara la Simon – e il paese è proprio quello dove sono cresciuta”: non si stenta a crederlo, tanto è l’amore e la condivisione che emana da queste scene. Anche quelle dove nella famiglia si creano tensioni e liti, causate proprio dai dolorosi cambiamenti che essi devono subire e che mettono in crisi ogni certezza, speranza e tutto il loro futuro.

Il tema non è se la famiglia sia patriarcale: sì, lo è di certo, ma non nel senso deteriore, perché ognuno vi ha un suo ruolo ed è rispettato per quello che è e che fa. Il tema è piuttosto come questo prezioso e raro tipo di famiglia, così ampia e coinvolgente, e unita e vivace, possa continuare a esistere nel mondo di oggi.

E allora si affronta anche un altro tema, quello del sopraggiungere del progresso. “Ma – spiega la regista – il finale non è felice, bensì, – dice proprio così – è la cronaca di una morte annunciata”. Cui anche lo spettatore assiste con rabbia e commozione.

Un film che fa riflettere e arricchisce lo spirito, interpretato in modo assolutamente magnifico da tutti i protagonisti e in special modo dai più piccoli, nessuno dei quali è professionista ma tutti vengono da lì, da quella terra e dal quel lavoro. Sono Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad e tantissimi altri. Struggente è il canto dei bambini “canto per la terra… per un amico che per me ha dato la vita…”

Questo film meritatamente vince l’Orso d’Oro della Berlinale 2022 e si spera di poterlo vedere presto nelle nostre sale.