Alexander Lonquich alla Fenice

Alexander Lonquich, come direttore e solista al pianoforte, torna protagonista a Venezia per un nuovo concerto al Teatro La Fenice, aperto al pubblico e in live streaming. Sabato 22 maggio 2021, alle ore 19.00, Lonquich guiderà l’Orchestra del Teatro La Fenice nell’esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra n. 17 KV 453 di Wolfgang Amadeus Mozart e della Sinfonia n. 8 in do maggiore D 944 detta la Grande di Franz Schubert. Il concerto si svolgerà con il pubblico in sala ma, poiché la capienza del Teatro sarà necessariamente limitata dalle misure di salute e sicurezza imposte dalla normativa vigente, resta confermata la diretta streaming gratuita del concerto, che sarà trasmessa come di consueto tramite il sito www.teatrolafenice.it e il canale YouTube della Fondazione veneziana.

Wolfgang Amadeus Mozart compose il Concerto per pianoforte e orchestra n. 17 nel 1784 a Vienna, in occasione della visita di Giovanni Paisiello, uno dei più celebri operisti di scuola napoletana. Probabilmente, ma non senza certezze, l’obiettivo e la speranza del Salisburghese era quella di fare colpo sul compositore e avere un aiuto per la carriera. Meno virtuosistico rispetto ai precedenti, questo Concerto è brillante e sentimentale, con un sognante secondo movimento e un finale in forma di tema con variazioni, quasi un divertissement di balletto.

La Sinfonia n. 8 detta la Grande di Franz Schubert fu il suo progetto più ambizioso nel campo della musica sinfonica. Il periodo di gestazione, superiore rispetto alle sue abitudini e attraversato da abbozzi di altre pagine sinfoniche, lascia intuire l’importanza che l’autore attribuiva al lavoro. I primi schizzi risalgono al 1825, ma il lavoro fu terminato nel marzo 1828, ultimo anno di vita del compositore. La Grande fu eseguita per la prima volta a Lipsia il 21 marzo 1839.

Per informazioni www.teatrolafenice.it

Luca Benvenuti