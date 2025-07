Alida Valli all’Ischia Film Festival

Mercoledì 2 luglio alla Colombaia, nell’ambito dell’Ischia Film Festival, alle ore 21 sarà proiettato il

docufilm, “Alida” prodotto da Venice Film in collaborazione con Rai Cinema che ripercorre la

sua carriera attraverso i suoi film e tante testimonianze.

A presentare il film Alessandro Cuk, critico cinematografico e vicepresidente

dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Grande esperto dell’attrice di

origine istriana e autore di un libro “Alida Valli. Da Pola ad Hollywood e oltre” che ha

raccontato la storia di un’attrice che ha attraversato la scena italiana e internazionale dal

1936 al 2002.

In questo momento La Colombaia ospita un museo dedicato a Luchino Visconti e per

una sera torneranno insieme, come circa 70 anni fa, in un’opera importante della storia

del cinema come “Senso”.

Alida Valli, nata a Pola in Istria nel 1921, è stata una delle più grandi attrici del Novecento e

amava Ischia. Un’estate era ospite di amici alla villa La Colombaia a Forio e rimase entusiasta di

quel luogo. Appena saputo che l’amico Luchino Visconti cercava una casa ad Ischia caldeggiò

fortemente quella villa.

Il grande regista rimase stregato e la acquistò. Divenne un punto di riferimento prezioso per

soggiornare, ma anche per sviluppare la sua attività creativa e lavorare ai suoi progetti. Quindi un

luogo di relax ma anche di scrittura e di preparazione dei grandi film che diresse negli anni

Sessanta e Settanta. Spesso ospitava le persone amiche, una di queste era Alida Valli.