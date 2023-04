“All the colours of the world are between black and white” di Babatunde Apalowo

Presentato al festival del cinema di Berlino nel 2023, dove ha vinto il Teddy Award, è il primo, coraggioso film sul tema dell’omosessualità maschile mai girato in Nigeria, dove essere gay è tuttora un gravissimo reato, punito almeno con la prigione, se non addirittura con la condanna a morte.

“Ho potuto girare questo film senza conseguenze personali, almeno finora! – spiega il regista – perché io non sono omosessuale. Però per il protagonista è stata una grande sfida, ben oltre il rischio ha affrontato. Trovare gli attori e la troupe è stato difficile, molti avevano paura. Tuttavia, credo che il cinema debba riflettere la realtà e che dei problemi si debba parlare apertamente affinché si possano risolvere. È per questo ho deciso di assumermi la responsabilità di questo tema così complicato, perché sono ben consapevole dei gravi pregiudizi che ci sono ancora nel mio Paese. Un amico, che mi aveva raccontato del linciaggio di un gay, mi ha dato l’idea per questa storia..”.

Bambino è un corriere che fa consegne a Lahore con il motorino, mentre e il suo amico Bawa gestisce un negozio di scommesse ma ha la passione per la fotografia; il suo sogno è, grazie alle sue bellissime immagini in bianco e nero (da qui il titolo) di trovare lavoro come fotografo.

Il rapporto tra loro è contrastato: Bawa è più deciso e disinvolto, mentre Bambino si ritrae, terrorizzato delle possibili maldicenze e rappresaglie delle gente, dalla condanna certa, ma soprattutto dalla sua intima insicurezza, oppresso com’è da un tabù tanto atavico quanto ingombrante.

Tra di due aleggia la figura di Ifeyinwa, una giovane vicina di casa che ambisce di sposare Bambino, perché è un uomo gentile, rispettoso e colto. Anche la figura della donna è molto interessante, effettivamente una piccola storia nella storia. Costei. Infatti, pur dovendo rinunciare a Bambino, non vuole rinunciare alla cultura che con lui aveva appreso: il giorno delle nozze, dunque, tra lo sconcerto e lo sdegno delle famiglie, si impegna a sposarsi a condizione che il futuro marito si metta a studiare.

Un film molto garbato e persino pudico, che nella sua semplicità ci fa conoscere la realtà di un Paese pieno di contrasti e di sofferenze e dove i suoi oltre 200 milioni di abitanti sono ancora ben lontani da ottenere libertà di scelta, di autodeterminazione, per non parlare dei diritti civili.

Il Lovers Film Festival di Torino del 2023 è stata una ulteriore occasione per apprezzare nuovamente questo film.