Da lunedì 26 settembre torna alla Casa del Cinema di Venezia il Festiva Edorfine Rosa Shocking , ideata e diretto da Laura Aimone. Sono dieci i film in programma per un viaggio affascinante e profondo nell’universo femminile attraverso la lente dello sport. Dieci pellicole indipendenti, provenienti per la maggior parte da Paesi remoti o ambientati in angoli dimondo insoliti vengono proposte al pubblico come preziosa testimonianza artistica per parlare ditematiche importanti e quanto mai attuali come la violenza sulle donne, la forza delle tradizioni culturali, i rapporti nelle società patriarcali, la sessualità, la relazione con l’ambiente .Dalla storia della ragazza indigena canadese che vuole diventare una campionessa di snowboard e soffre per l’inevitabile allontanamento dalla sua tradizione culturale alle peripezie della nazionale femminile iraniana di calcio a cinque che si aggiudica la finale degli Asian Games in Malesia e deve essere in grado di usciredal Paese nonostante il capitano non abbia il permesso firmato del marito per farlo; dalla storia della due donne che per prime attraversano sugli sci la Haute Route non-stop da Chamonix a Zermatt allo sguardointimo su come il surf cambia la vita di una ragazza dello Sri Lanka. Tante piccole e al contempo grandi storie unite dal filo rosso dello sport come forza e sprone percombattere le convenzioni e scintilla di consapevolezza e crescita.Ogni serata, l’ultima è in programma venerdì 30, prevede la proiezione di due film, un lungometraggio e un cortometraggio, alle 17.30 con una replica alle 20.00, seguiti da una discussione/confronto nel foyer della Casa del Cinema – VideotecaPasinetti (Palazzo Mocenigo, S. Croce 1990 – 30135 Venezia; tel. +39 041 2747140). I film sottotitolati in lingua italiana e inglese verranno presentati dai registi o da critici cinematografici. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti prenotabili sul sito www.culturavenezia.it/cinema dal mattinoper le proiezioni della giornata.