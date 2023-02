Giovedì 9 febbraio alle ore 17, in occasione delle celebrazioni per il Giorno del ricordo,la Casa del Cinema propone il documentario Nuovo Cinema Buie, (2022)scritto e diretto da AlessioBozzer. L’evento è realizzato in collaborazione con Cinit – Cineforum Italiano, AssociazioneVenezia Giulia e Dalmazia e Rete Cinema in Laguna. Saranno presenti il vicepresidente Cinit Alessandro Cuk e il registaAlessio Bozzer.

Un film è un film, gli spettatori invece sono sempre diversi, e sempre diversa è la relazione ches’instaura tra film e spettatori. È questa la magia del cinema.

Quando i film arrivano in un paese che da pochi anni non è più in Italia, ma dove si continua aparlare italiano, il cinema crea un miracolo, diventa il collante di una comunità, riesce a dareun’identità a quella che altrimenti sarebbe una terra di nessuno. Stiamo parlando di Buie, unapiccola città dell’Istria, dove nel 1950, quando è territorio conteso tra Italia e Jugoslavia, vienecostruito un cinema. Nuovo Cinema Buie racconta questa storia. La storia di Pino, Annamaria,Lucia, Elvino, Nives, del loro crescere in un luogo che cambia, dell’adattarsi a lingue nuove,regole nuove. Del loro ritrovarsi al cinema, e nel buio della sala essere per un po’ qualcun altro,sognare un futuro diverso…

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: circuitocinema@comune.venezia.it