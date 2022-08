Alla “Cittadella” di Assisi una settimana interamente dedicata all’opera e alla figura di Pier Paolo Pasolini

Altro da te – PasolinAssisi è il titolo dell’80° Corso di Studi Cristiani completamente dedicato all’avventura assisana di Pier Paolo Pasolini in programma nella “Cittadella Cristiana” di Assisi, dal 22 al 27 agosto 2022. A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e a sessanta dal suo incontro con la Cittadella di Assisi, il filo conduttore di queste giornate sarà il pensiero e l’opera dello scrittore e regista, legato da un profondo, fruttuoso e duraturo rapporto con la “Pro Civitate Christiana”: sono previsti contributi di critici, pedagogisti, attori, registi e storici. Sul sito www.cittadella.org, è possibile prendere visione del programma del Corso che approfondirà modalità e esiti dell’incontro e della conseguente presenza di Pasolini in Cittadella: alla sua elaborazione per la parte cinematografica (saranno proiettati una serie di film, Sopraluoghi in Palestina e Il Vangelo secondo Matteo, Uccellacci e uccellini e nella sessione autunnale del Corso anche Accattone) ha dato il suo contributo il Cinit Cineforum Italiano.

Del resto all’incontro fra Pasolini e don Giovanni Rossi si deve la scommessa da cui nacque, appunto, un capolavoro del calibro de Il Vangelo secondo Matteo, un film che venne proiettato ai prelati che parteciparono al Concilio Vaticano II e presentato in anteprima francese all’interno della cattedrale di Nôtre-Dame.

A riflettere su Pasolini ci saranno tra gli altri il Card. Matteo Zuppi (presidente della Cei e arcivescovo di Bologna), Ascanio Celestini (che sta portando in tourneé lo spettacolo Museo Pasolini), Ivano Dionigi (già magnifico rettore dell’Alma Mater), Roberto Mancini, Goffredo Fofi, Francesca Tuscano, Roberto Chiesi (responsabile dell’Archivio Pasolini di Bologna), e l’eminente filologo Franco Zabagli. Accanto a loro il “nostro” Giovanni Ricci che darà un contributo originale frutto di ricerche negli archivi della Cittadella sull’amicizia nata con Pasolini, don Giovanni Rossi e gli altri Volontari della Cittadella; inoltre Marco Vanelli, direttore di «Cabiria – Studi di cinema», quadrimestrale edito dal Cinit, che nella mattinata di venerdì 26 agosto converserà con Guido Chiesa e Nicoletta Micheli, rispettivamente regista e sceneggiatrice del film Io sono con te, proiettato la sera del 25, sul tema “Il sacro fra immagine e parola”. Così come Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini intercettò le istanze spirituali e pastorali dei cattolici al tempo del Concilio, Io sono con te è il film di argomento evangelico per i cristiani di oggi, chiamati a interrogarsi sulla storicità di Gesù, sulla sua ebraicità e sull’umanità maturata all’interno della famiglia di Nazareth.

Durante le ricerche che i membri del Cinit stanno facendo da mesi nell’Archivio della Cittadella, è stato ritrovato un intervento inedito di Pasolini risalente alla sua partecipazione al Convegno degli Scrittori nel 1965 sul tema Inquietudine e speranza nella letteratura contemporanea. La scoperta è stata fatta da Lapo Lucarotti, giovanissimo collaboratore del Cinit di Lucca, 18 anni compiuti da poco, che ha trascorso alcuni giorni dello scorso luglio a operare queste ricerche assieme a Marco Vanelli. Il testo di Pasolini verrà presentato e commentato da Giovanni Ricci durante il convegno, e pubblicato in anteprima su «Avvenire» negli stessi giorni.

La sessione autunnale vedrà la presenza di Dacia Maraini e un recital della cantante Giovanna Marini. È stato anche realizzato un itinerario espositivo, il cui pezzo forte è il testo originario della sceneggiatura de Il Vangelo secondo Matteo con le interessanti annotazioni a margine del regista e di don Giovanni Rossi: sino al 31 dicembre si potrà fare questa originale esperienza di immersione nel mondo dello scrittore e regista nata dall’assemblaggio delle diverse testimonianze rimaste della attiva presenza di Pasolini negli archivi, nella biblioteca, nella galleria d’arte e nella fonoteca della Cittadella. È un’opportunità veramente unica per il mondo giovanile, universitari e studenti delle superiori, di entrare in contatto con la più discussa figura di scrittore, regista ed intellettuale della seconda metà del ’900 italiano. La partecipazione al convegno è gratuita. Quanti fossero interessati a partecipare debbono prendere contatto con la segreteria della Cittadella telefonando al numero: 075/813231, o scrivendo alla email: ospitalita@cittadella.org.