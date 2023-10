Zucchero – Sugar Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano sarà presentato in anteprima domani, sabato 21 ottobre, alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film documentario, in programma nella sezione Proiezioni Speciali alle ore 21.30 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Zucchero sarà sul red carpet della Festa alle ore 20.45.

Altri due i film in programma nella sezione Proiezioni Speciali. Alle ore 16 la Sala Sinopoli ospiterà la proiezione de La Bussola – Il collezionista di stelle di Andrea Soldani. che racconta il locale più importante della storia della musica italiana e l’uomo che, con il suo spirito imprenditoriale, rivoluzionò il jet-set del Bel Paese: Sergio Bernardini.

Alle ore 21 presso il MAXXI, si terrà High & Low: John Galliano di Kevin Macdonald. Lo stilista John Galliano ha lavorato per anni con le case Givenchy e Dior rivoluzionando il mondo della moda, ma nel 2011 ha visto la sua carriera fermarsi bruscamente dopo essere stato ripreso in un video mentre pronunciava insulti antisemiti e razzisti.

Alle ore 18.30, per la sezione Best of 2023, la Sala Sinopoli ospiterà la proiezione di La Passion de Dodin Bouffant di Trần Anh Hùng, premio per la migliore regia al Festival di Cannes 2023. L’autore vietnamita naturalizzato francese di Il profumo della papaya verde, Cyclo e Norwegian Wood traduce la passione carnale e spirituale che la cucina induce in una sinuosa partecipazione ai riti della coppia Juliette Binoche e Benoît Magimel. Storia di cucina e storia d’amore, anche amore per la Francia, la sua cultura, la sua campagna, i suoi colori, i suoi pittori. Juliette Binoche sarà sul red alle ore 17.45.

Alle ore 17 presso la Sala Petrassi il pubblico potrà assistere alla masterclass che vedrà protagonista Jonathan Glazer: dopo aver lavorato ai video musicali di alcuni straordinari artisti come Massive Attack, Radiohead e Jamiroquai, il regista è approdato al grande schermo con titoli come Birth – Io sono Sean e Under the Skin. Glazer è alla Festa del Cinema con il suo nuovo film, The Zone of Interest, Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2023.