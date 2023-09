Alla Festa del Cinema di Roma con il Cinit Cineforum Italiano

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 18 al 29 ottobre 2023 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Quest’anno la manifestazione avrà un giorno in più di programmazione, attestandosi sulla durata di altri celebri festival internazionali. Anche quest’anno I soci del CINIT potranno beneficiare della convenzione CINIT per la Festa del Cinema di Roma 2023. L’organizzazione può offrire ai nostri tesserati: l’accredito “Festa-culturali” a € 55 per tutto il periodo o, in alternativa, una riduzione del 20% sul prezzo del biglietto intero individuale.

Chi desidera partecipare deve possedere la tessera sociale del Cinit.