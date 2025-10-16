Alla Festa del Cinema di Roma “Gocce di cinema”: nove film dedicati all’acqua

Il primo ad essere stato proiettato, nella suggestiva Casa del Cinema a Villa Borghese, è L’Atalante di Jean Vigo, in versione restaurata (a cura dalla Cineteca di Bologna). Una pellicola realizzata negli anni ‘30, iconica e, probabilmente, resa in parte ancor più celebre per il suo uso come sigla del contenitore notturno per cinefili Fuori Orario di Enrico Ghezzi. Il frammento scelto dal critico è proprio quello che meglio rappresenta la simbologia dell’acqua nel film: un elemento necessario per far ritrovare due amanti lontani, grazie alla tecnica della sovrimpressione. Dell’opera di Vigo, oltre all’universalità, colpisce l’attenzione per l’inquadratura, per i contrasti luci/ombre, per i soggetti abbracciati da sfondi sfocati. La sensazione che rimane allo spettatore, ad oltre novant’anni dall’uscita della pellicola, è di planare sull’acqua a bordo della chiatta che funge da il titolo.

La rassegna è composta da altri capolavori della storia del cinema, da Fitzcarraldo di Werner Herzog a Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller, passando per Sunset Boulevard di Billy Wilder. Oltre a questa piccola sezione dedicata alla storia del cinema figurano quattro nuove produzioni: la serie Sandokan e il documentario in cinque episodi Choose Earth – Blue Print, oltre ai documentari L’Énigme Velásquez e Figlio di Giano; completa il quadro la pellicola del 2006, diretta da Shyamalan, Lady in the Water.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto

Il progetto, realizzato da Festa del Cinema in collaborazione con Acea, vuole portare il pubblico a riflettere, in un’ottica trasversale e attenta al benessere ecosostenibile, sull’essenzialità dell’acqua, un bene primario ancora oggi drammaticamente non accessibile a tutti.

Il cinema si fa, dunque, foriero di un messaggio urgente, che, attraversando diverse tappa della storia della settima arte, acquista ulteriore vitalità.

Di seguito il programma completo:

15/10 L’Atalante

Casa del Cinema – sala Cinecittà h 19:00

15/10 Fitzcarraldo

Casa del Cinema – Sala Cinecittà h 21:00

17/10 L’Énigme Velásquez

Maxxi h 16:30

17/10 Sandokan

Sala Sinopoli h 18:30

19/10 Figlio di Giano

Teatro Olimpico h 19:00

20/10 Lady in the Water

Casa del Cinema – Sala Cinecittà h 21:30

22/10 Sunset Boulevard

Teatro Olimpico h 15:30

23/10 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto

Teatro Olimpico h 18:00

25/10 Choose Earth – Blue Print

Maxxi h 17:30