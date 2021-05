Alla Fondazione Cini Venezia nei disegni di Tomaso Buzzi

Dal 20 maggio e fino al primo agosto 2021 la Biblioteca del Longhena della Fondazione Giorgio Cini ospiterà la mostra Venezia è tutta d’oro. Tomaso Buzzi: disegni “fantastici” 1948-1976, curata da Valerio Terraroli. L’esposizione raccoglie disegni provenienti dal Gabinetto dei disegni e delle stampe dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Cini e una selezione della collezione di Pieri di Milano, che prima di altri comprese la genialità dell’artista del ventesimo secolo.

Tomaso Buzzi, noto soprattuto come architetto, grazie alla mostra si svela essere anche un abilissimo disegnatore, visionario e dallo spirito fortemente ironico. L’esposizione raccoglie, infatti, circa 90 disegni realizzati tra la fine degli anni Quaranta e la metà degli anni Settanta del secolo scorso, volutamente non disposti in ordine cronologico. Si è preferito, al contrario, privilegiare le affinità tematiche che caratterizzano alcuni di questi schizzi, del tutto equiparabili a vere e proprie opere d’arte. Il tema, tra i preferiti dell’autore, che trova rappresentazione alla mostra è la città di Venezia. L’artista è in special modo interessato al simpatico gioco che fa l’acqua della laguna quando “incontra” il cielo, alla gente che popola l’isola e alla loro vita mondana, nonché ad alcuni dei luoghi veneziani più simbolici come la Basilica della Salute e l’Arsenale. Particolarmente originale è la sezione della mostra intitolata “Capricci e fantasie veneziane” formata da una serie di disegni che fondono realtà e briosa fantasia. Tra questi Le macerie del Campanile di San Marco (come un Vesuvio) che ritrae la più importante piazza di Venezia, l’elemento di realtà, senza lo svettante campanile, spezzato da un crollo e avvolto dal fumo vulcanico, l’elemento di fantasia. Si tratta di semplice matita su carta, ma questa non è assolutamente l’unica tecnica adoperata dall’artista. Penne biro, pennarelli, pastelli, acquerelli, china e carboncino: gli strumenti di disegno di Tomaso Buzzi sono stati i più svariati.

La mostra è visitabile tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 10 alle 19 con prenotazione obbligatoria su visitcini.com