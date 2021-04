Alla Marina Bastianello Gallery ‘La huella’, personale di Eva Chiara Trevisan

Marina Bastianello gallery è lieta di presentare La huella, mostra personale di Eva Chiara Trevisan.

La mostra è costruita come un percorso espositivo immersivo, che andrà a ridisegnare gli spazi interni della galleria. Il visitatore si troverà catapultato in un limbo tra materiale e immateriale, tra la densità della materia e la leggerezza di ciò che non si vede, ma che solo si percepisce.La memoria, la natura, lo scorrere del tempo, le tracce del suo agire e le conseguenze dei cicli naturali sono i temi che Eva Chiara Trevisan indaga con la sua ricerca artistica.

L’allestimento delle sue opere è progettato in modo che la materia proietti la sua essenza sulla parete, creando giochi di ombre e luce simili a quelli che si creano in natura. Inoltre, l’ambiente interno della galleria sarà animato dal sound design di Francesco Piva con l’opera sonora Sonata in Green.