Alla Mostra del Cinema  Premio Fedic ad un film italiano in evidenza per autonomia e libertà creative

Anche quest’anno la Fedic-Federazione italiana dei cineclub è presente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con alcune iniziative curate dal critico e storico del Cinema nonché responsabile nazionale di Fedic Cinema Paolo Micalizzi. Si tratta del Premio Fedic, iniziato già nel 1993, che viene attribuito ad un film italiano, presente in qualsiasi sezione della Mostra, che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà creativa dell’autore, la cui valutazione avverrà da parte di una giuria di 15 persone (critici cinematografici, attori e soci dell’Associazionismo) coordinata dallo stesso Paolo Micalizzi, che è presieduta dal critico cinematografico Ferruccio Gard. Vi è anche una giuria per il cortometraggio di 11 persone, presieduta dal critico cinematografico Carlo Griseri. La premiazione avrà luogo sabato 7 settembre alle ore 15 presso la Casa della Critica al Lido di Venezia. L’altra iniziativa riguarda il Forum Fedic, la cui prima edizione risale al 1995, che avrà luogo giovedì 5 settembre, dalle ore 14 alle 16, presso lo Spazio Incontri del Venice Production Bridge ubicato al terzo piano dell’Hotel Excelsior. Dopo le introduzioni del presidente Fedic Caravello e di Paolo Micalizzi che l’organizza, si procederà con la conduzione di Carlo Griseri allo svolgimento del Forum ad iniziare dalla proiezione per il “Cinema d’inchiesta” di un episodio della Serie televisiva “Fango” realizzata da Marco Cortesi e Mara Moschino. Per il Cinema Indipendente saranno proiettati poi 12 trailer di autori Fedic. Altri 3 trailer saranno proiettati nell’ambito di Fedic Scuola ed altri 4 nell’ambito del Booktrailer Film Festival di Brescia. Conclude il Forum la proiezione del cortometraggio “Memorial de Plaza Losza” di Maurizio Pasetti e Mara Favero del Cineclub AGEnda Cinema di Brescia realizzato nell’ambito del 50esimo anniversario della Strage di Piazza Loggia a Brescia che comprende immagini d’archivio “impresse” nella Piazza di oggi. Un film della memoria che auspica la verità giuridica.