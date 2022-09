Nell’ambito della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica il Premio collaterale “Persona Lavoro Ambiente”, ideato dalla Fai Cisl è andato al film “La syndicaliste” ” di Jean-Paul Salomé “A partire da una vicenda di cronaca il film discute un intreccio di questioni legate al mondo del lavoro, all’economia e al potere, proponendo un modello di sindacato indipendente ma in grado di relazionarsi efficacemente con la politica – scrive nella motivazione la giuria presieduta dal sociologo Ludovico Ferro e composta da Luca Zamparini, Rossano Colagrossi, Greta Scozzi, Marco Manfredi e un gruppo di studenti dell’Università di Padova- vengono ben delineati i risvolti e le ripercussioni nella vita privata tipici dei lavori di rappresentanza, assistenza e ascolto; per nulla secondaria la trattazione delle varie forme di discriminazione di genere che la protagonista si trova ad affrontare” Per la menzione speciale sul tema Ambiente è stato scelto il film “Janain mualaqa” (HangingGardens) di Ahmed Yassin Al Daradji, che per la giuria “si caratterizza positivamente per un neorealismo contemporaneo di matrice mediorientale e per una regia, una fotografia e un’interpretazione degne di nota”, raccontando una comunità che vive ai margini di una discarica della città di Bagdad, simbolo di degrado ambientale e sociale. Per la categoria Lavorosono stati scelti due film ex aequo. “Princess” di Roberto De Paolis è stato apprezzato per aver affrontato “il tema dello sfruttamento in senso ampio e con argomentazioni legate al significato del lavoro”, mentre “Beating sun” (Tant que le soleil frappe) di Philippe Petit per aver ben raccontato le scelte “professionali e morali” di un architetto, promotore di un progetto di rigenerazione urbana e sociale in contrasto con obiettivi di speculazione edilizia e processi di gentrificazione. Sono stati anche proiettati in anteprima due episodi del docufilm “Epos et Labor” di Alessio Nardin.