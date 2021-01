Alla ricerca di A è una lettera d’amore a tutte le storie d’amore, fugaci, decennali, terminate, eterne.

Matteo e Francesca si incontrano in stazione, lui la nota subito perché è impossibile non ammirarne la bellezza.

Ancora più assurdo per Matteo è quando lei, “creatura ultraterrena”, lo riconosce.

“All’improvviso l’illuminazione” esplode nella testa del poco più che ventenne.

La bellezza che ha di fronte altri non è che l’ex bambina – “l’odiosa vicina di mio cugino” – all’epoca rompiscatole come una zanzara.

Maldestro e impacciato con i suoi mille viaggi e iperboli mentali, e “l’abitudine di vivere sempre un po’ a metà tra film e realtà”, Matteo inizia a frequentare Francesca, soprattutto grazie all’intrapredenza squisitamente femminile di lei.

Debutto nel meraviglioso mondo della Letteratura per Vinicio Mascarello, classe ’76, consulente creativo per aziende, autore della rubrica Moda e Tendenza per L’Arena e di Vi il suo blog.

Scritto durante il primo lockdown, Alla ricerca di A è una piacevole e allegra lettura, scorrevole, garbata.

Il romanzo racconta con ironia – è narrato in prima persona – una storia d’amore universale, come nasce, come fluttua tra due persone, come evolve, cosa lascia, cosa resta di sè stessi in rapporto con l’altra persona.