Venerdì 9 luglio alle ore 21, al Parco Albanese di Mestre, il Coro Voci dal Mondo, diretto da Giuseppina Casarin, sarà tra gli speaker/performer del TEDxMestre dal titolo “UNLIMITED – Senza Limiti”, durante il quale presenterà il suo nuovo progetto musicale e umanitario, “Alla ricerca di Simurg”. Simurg è un viaggio musicale di sensibilizzazione sul tema della Rotta Balcanica, ideato dal coro multietnico di Mestre, composto da cittadini migranti, italiani e stranieri residenti e portatore di idee “che meritano di essere diffuse”, come recita l’obiettivo dei famosissimi eventi TED, nati in California negli anni ’80.

“Questo viaggio in musica ci porterà, dall’Italia, lungo la Rotta Balcanica delle migrazioni – spiega Giuseppina Casarin – In Italia il nostro canto sarà un richiamo per riunire una comunità attenta a ciò che sta accadendo oltre confine. Tendiamo la mano e la voce ai nostri fratelli che sono in cammino, o bloccati o respinti: sappiamo cos’è un viaggio di migrazione e non rimaniamo indifferenti”.

“Alla ricerca di Simurg” sarà una carovana della musica a cui potranno aggregarsi, di tappa in tappa, artisti diversi. Durante i concerti (ad eccezione, per motivi logistici, del TEDxMestre del 9 luglio), sarà attiva una raccolta di strumenti musicali che, nella primavera 2022, una delegazione del Coro e di artisti, insieme a un videomaker, porterà in Bosnia ai migranti bloccati nei campi, grazie all’incontro con le comunità e le associazioni locali: una coperta e il pane per la sopravvivenza, la musica e il canto per sentirsi persone. Ogni strumento avrà un’etichetta con nome e recapito del donatore: chi lo riceverà potrà rispondere con un messaggio, e la musica si farà messaggera di nuove relazioni. Infine, l’esperienza vissuta sarà restituita in Italia con video, lettere, documenti e incontri.

Il titolo del progetto si ispira a “La Conferenza degli Uccelli”, poema persiano del XII secolo di Farid al-Din ‘Attar. Simurg era un Dio, capace di placare la confusione che è nel mondo, o almeno così credevano gli Uccelli. Così, si misero in viaggio per conoscerlo, e salvarsi con lui dalle fatiche di questa vita. Il viaggio fu lungo e pieno di prove, ma alla fine arrivarono al luogo in cui viveva Simurg. E tutto ciò che videro fu uno specchio d’acqua che rifletteva la loro stessa immagine.

Informazioni per partecipare alla serata del 9 luglio:

TEDxMestreSalon: UNLIMITED Senza limiti

Venerdì 9 luglio 2021, Piazzale Divisione Acqui, Parco Albanese, Mestre (VE)

Ore 20-21 accoglienza / ore 21-23 conferenza

Ingresso euro 3,99

Prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unlimited-senza-limiti-tedxmestresalon-159493929637

Oltre al Coro Voci dal Mondo, protagonisti della serata saranno quattro speaker e un performer. Per saperne di più: https://tedxmestre.com/prossimi-eventi/.

